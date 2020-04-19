Помер відомий російський письменник та журналіст Кабаков

У Росії на 77-му році життя помер письменник та журналіст Олександр Кабаков. Він був автором культових творів "Останній герой", "Невозвращенец" та інших.

Про це у своєму Facebook написав артист Юхим Шифрін, а також кілька друзів письменника.

"Помер Саша Кабаков. Нема слів через щільність нинішніх смертей. Світла пам'ять. Скільки разів ще доведеться повторити до кінця цього непроглядного року "світла пам'ять, світла пам'ять...", – написав Шифрін.

Кабаков народився 22 жовтня 1943 року в Новосибірську. Його кар'єра журналіста почалася з роботи в газеті "Гудок" в 1972 році. Потім він працював у "Московских новостях", "Коммерсанте", "Столичной вечерней газете" і "Новом очевидце". В останні роки Кабаков був головним редактором журналу "Саквояж СВ".

Олександр Кабаков Інтерфакс

Особливу популярність він отримав після виходу в 1989 році роману-антиутопії "Невозвращенец". Через кілька років за цим твором був знятий однойменний фільм. Серед інших його книг – "Автор", "Похід Кристаповича" й "Останній герой".

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