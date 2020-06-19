Помер син Хрущова

У США на 85 році життя помер син колишнього Першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Сергій.

Як передають "Известия", про це повідомив близький друг померлого Марк Гаррісон.

"Він помер сьогодні. Вибачте, не можу сказати вам більше зараз – це трагічна ситуація", – сказав він.

Сергій Хрущов народився 2 липня 1935 року в Москві. Він – радянський, російський і американський вчений, публіцист. Доктор технічних наук, професор. Герой соціалістичної праці (1963).

У 1991 році його запросили до Університету Брауна для читання лекцій з історії Холодної війни. Пізніше він вирішив залишитися в США, проживав у штаті Род-Айленд. Працював професором Інституту міжнародних досліджень Томаса Уотсона Університету Брауна.

Як писав OBOZREVATEL, у кінці лютого помер останній маршал СРСР, нагороджений Путіним. Йому було 95 років.