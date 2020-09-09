Помер ще один військовий з російської колони, що підірвалася в Сирії

У Москві 6 вересня помер сержант Михайло Мільшин, поранений під час вибуху, в результаті якого 18 серпня загинув російський генерал В'ячеслав Гладких.

Пост про смерть Мільшина був розміщений 7 вересня в соціальній мережі "ВКонтакте" в співтоваристві орловського військово-патріотичного центру "Десантник". Судячи з інформації в повідомленні, Мільшин був випускником центру.

Пізніше в коментарях до цього запису з'явилося фото траурного портрета Мільшина з некрологом під ним.

Судячи з інформації в некролозі, Мільшин з серпня 2017 року був курсантом батальйону вищої освіти спеціального призначення Рязанського вищого повітряно-десантного училища. У Сирії він "в ході навчання практикувався у виконанні спеціальних завдань в якості перекладача з арабської мови".

Мільшин біл курсантом Рязанського вищого повітряно-десантного училища. ВКонтакте

У 2018 році указом президента Росії Володимира Путіна був нагороджений медаллю "За відвагу".

Крім того, Мільшин був важко поранений під час вибуху 18 серпня в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, під час якого загинув російський генерал-майор В'ячеслав Гладких.

У некролозі також написано, що після поранення Мільшина доставили в Москву, в Головний військовий клінічний госпіталь ім. Бурденко, де він помер від отриманих поранень.

Указом Путіна Мільшин був нагороджений медаллю "За відвагу". ВКонтакте

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу сирійського міста Дейр ез-Зор підірвалася російська автомобільна колона, в результаті чого загинув генерал-майор і отримали поранення ще двоє військовослужбовців.

У мережі з'явилося можливе відео підриву російської автомобільної колони в Сирії, в результаті чого загинув генерал-майор і отримали поранення ще двоє військовослужбовців.