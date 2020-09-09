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Помер ще один військовий з російської колони, що підірвалася в Сирії

Борис Бондар
Борис Бондар
Новини Росії
3,4 т.
Помер російський військовий, поранений під час вибуху в Сирії 18 серпня

Помер російський військовий, поранений під час вибуху в Сирії 18 серпня. Колаж

У Москві 6 вересня помер сержант Михайло Мільшин, поранений під час вибуху, в результаті якого 18 серпня загинув російський генерал В'ячеслав Гладких.

Пост про смерть Мільшина був розміщений 7 вересня в соціальній мережі "ВКонтакте" в співтоваристві орловського військово-патріотичного центру "Десантник". Судячи з інформації в повідомленні, Мільшин був випускником центру.

Пізніше в коментарях до цього запису з'явилося фото траурного портрета Мільшина з некрологом під ним.

Судячи з інформації в некролозі, Мільшин з серпня 2017 року був курсантом батальйону вищої освіти спеціального призначення Рязанського вищого повітряно-десантного училища. У Сирії він "в ході навчання практикувався у виконанні спеціальних завдань в якості перекладача з арабської мови".

Мільшин біл курсантом Рязанського вищого повітряно-десантного училища.

Мільшин біл курсантом Рязанського вищого повітряно-десантного училища. ВКонтакте

У 2018 році указом президента Росії Володимира Путіна був нагороджений медаллю "За відвагу".

Крім того, Мільшин був важко поранений під час вибуху 18 серпня в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, під час якого загинув російський генерал-майор В'ячеслав Гладких.

У некролозі також написано, що після поранення Мільшина доставили в Москву, в Головний військовий клінічний госпіталь ім. Бурденко, де він помер від отриманих поранень.

Указом Путіна Мільшин був нагороджений медаллю "За відвагу".

Указом Путіна Мільшин був нагороджений медаллю "За відвагу". ВКонтакте

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу сирійського міста Дейр ез-Зор підірвалася російська автомобільна колона, в результаті чого загинув генерал-майор і отримали поранення ще двоє військовослужбовців.

У мережі з'явилося можливе відео підриву російської автомобільної колони в Сирії, в результаті чого загинув генерал-майор і отримали поранення ще двоє військовослужбовців.

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