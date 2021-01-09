Помер останній з творців радянської ядерної зброї

Мирослав Семенюк Новини Росії 16:08, 9.01.2021 Оновлено: 16:10, 9.01.2021

У віці 101 року помер найстаріший академік Російської академії наук (РАН), почесний директор Інституту теоретичної фізики імені Ландау Ісаак Халатников.

Як повідомили РБК у РАН, академік помер в наукомісті в Чорноголовці Московської області.

Халатников народився в Катеринославі (нині Дніпро) в 1919 році. Був останнім з творців радянської атомної і водневої зброї.

Запропоноване ним рішення складної проблеми стійкості при розрахунку бомб дозволило істотно скоротити терміни створення зарядів.

Разом з Львом Ландау Халатников створив теорію квантових рідин. Також йому належать роботи з релятивістської космології про поведінку Всесвіту на ранніх стадіях її розвитку і основ квантової електродинаміки.

Ісаак Халатников
philologist.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український академік, президент Національної академії наук України Борис Патон також помер у віці 101 року.

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