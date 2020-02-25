Останній маршал СРСР Дмитро Язов помер у віці 95 років. Його не стало після тривалої хвороби.

Про це повідомили в Міноборони Росії. Язов був останнім воєначальником, якому присвоїли звання радянського маршала. Статус він отримав в 1990 році.

Язов став останнім міністром оборони СРСР і керував відомством з 1987 по 1991 рік. У 2004 році президент Росії Володимир Путін нагородив Язова орденом Пошани в зв'язку з його 80-річчям.

Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет

Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет

Помер останній маршал СРСР, нагороджений Путіним ngs55

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер легендарний радянський розвідник Ботян. Він воював на територіях України та Білорусі.

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