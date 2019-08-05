Помер легендарний композитор Сергій Березін

У понеділок, 5 серпня, у віці 81 року помер засновник вокально-інструментального ансамблю "Пламя", відомий російський композитор Сергій Березін.

Про це повідомила в Instagram поетеса Лариса Рубальська. Інформацію підтвердила і директор групи "Пламя" Гелена Дорфман.

"Так, це трапилося, Сергій Володимирович помер", – поділилася вона.

Сергій Березін News.ru

Сергій Березін і Лариса Рубальська ekskluziv-smi.ru

Сергій Березін народився 31 жовтня 1937 року, відомий як автор пісень "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу". Його композиції виконували Лев Лещенко, Микола Караченцов, Йосип Кобзон, Філіп Кіркоров, Валентина Толкунова, Михайло Шуфутинський.

У 1988 році композитор отримав звання Заслуженого артиста РРФСР, у 2001 році – Народного артиста РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на 85 році життя помер легендарний музикант, Народний артист Віллі Токарєв.

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