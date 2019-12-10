Помер колишній мер Москви і друг Путіна

На 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков. За даними ЗМІ, він не вийшов із наркозу після операції на серці.

Як передає "Інтерфакс" із посиланням на близьке оточення ексмера, він перебував у Європі. Пізніше стало відомо, що операцію проводили у німецькому Мюнхені.

Юрій Лужков і Володимир Путін "Ведомости"

Пізніше в Telegram-каналі Baza уточнили, що Лужков помер вранці 10 грудня в клініці мюнхенського університету "Гроссхадерн". За попередніми даними, хірургічне втручання пройшло успішно, проте після нього почалися ускладнення. Екс-мер не зміг вийти зі стану наркозу.

За словами джерел в оточенні Лужкова, на операцію до Німеччини він прилетів вчора разом з дружиною Оленою Батуріною. Сама вона зараз знаходиться в шоковому стані, тому що лікарі давали сприятливі прогнози на цю планову операцію.

У червні 1992 року Лужков став другим мером Москви після Гаврила Попова. Він керував Москвою 18 років. 28 вересня 2010 року тодішній президент РФ Дмитро Медведєв відправив його у відставку "у зв'язку із втратою довіри". Нинішній мер Москви Сергій Собянін уже висловив співчуття родині Лужкова у Twitter.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 грудня 2019 р.

Сім'я Лужкова планує провести церемонію прощання і відспівування в Німеччині. Після цього тіло колишнього мера Москви доставлять у Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві в суботу, 7 грудня, знайшли мертвим заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвінова.

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