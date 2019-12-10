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10 грудня • оновлено в 12:05
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Помер колишній мер Москви і друг Путіна

12.1т
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На 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков. За даними ЗМІ, він не вийшов із наркозу після операції на серці.

Як передає "Інтерфакс" із посиланням на близьке оточення ексмера, він перебував у Європі. Пізніше стало відомо, що операцію проводили у німецькому Мюнхені.

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Юрій Лужков і Володимир Путін

Юрій Лужков і Володимир Путін

"Ведомости"

Пізніше в Telegram-каналі Baza уточнили, що Лужков помер вранці 10 грудня в клініці мюнхенського університету "Гроссхадерн". За попередніми даними, хірургічне втручання пройшло успішно, проте після нього почалися ускладнення. Екс-мер не зміг вийти зі стану наркозу.

За словами джерел в оточенні Лужкова, на операцію до Німеччини він прилетів вчора разом з дружиною Оленою Батуріною. Сама вона зараз знаходиться в шоковому стані, тому що лікарі давали сприятливі прогнози на цю планову операцію.

У червні 1992 року Лужков став другим мером Москви після Гаврила Попова. Він керував Москвою 18 років. 28 вересня 2010 року тодішній президент РФ Дмитро Медведєв відправив його у відставку "у зв'язку із втратою довіри". Нинішній мер Москви Сергій Собянін уже висловив співчуття родині Лужкова у Twitter.

Сім'я Лужкова планує провести церемонію прощання і відспівування в Німеччині. Після цього тіло колишнього мера Москви доставлять у Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві в суботу, 7 грудня, знайшли мертвим заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвінова.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Юрій Лужков Сергій Собянін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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bel serg
bel serg
Еще один "духовный" лапти скинул. Годится.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Отличная новость! ПутЕн следующий!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Koзeл Koзлoвич, В рeзyльтате пoдpыва на нeизвеcтном взpывнoм устpойстве пoгибли тpoе вoeннoслужащих Объeдинeнных cил....З СВЯТОМ!!
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
К кобзону отправился, гнида а кепке.
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