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29 листопада • оновлено в 11:01
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"Унітази переслідують Росію": Невзоров висміяв "пекельну дупу" сина Сафронова

10.6т
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Щоб не стати "жертвою" унітазу в туалеті в літаку, не потрібно нажирати дупу до пекельних розмірів.

Так в своєму відео-блозі російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров прокоментував недавній скандал з піаністом, сином художника Нікаса Сафронова, Лукою, який застряг на авіаунітазе на рейсі Казань-Москва.

Новини
Унитазы преследуют бедную Россию. Они открыли сезон охоты

"Унітази переслідують бідну Росію, вони відкрили сезон полювання на росіян. Вчора в бортовий унітаз засмоктало піаніста Луку Сафронова. Його, наче, врятували. У деяких моделях літаків каналізація вакуумна і засмоктування сідниць відбувається досить жорстко. Зрозуміло, чому піаніст так панікував. Як бути в таких випадках? Рецепт тільки один: не бути піаністом і не нажирати дупу до пекельних розмірів. При вигляді маленької сухої дупи авіаунітаз відразу ж втрачає до неї будь-який інтерес", – підсумував журналіст.

лука Сафронов

лука Сафронов

Комсомольська правда

І знову унітази. Вони переслідують бідну Росію. Вони відкрили сезон полювання на росіян. Вчора, на авіарейс Казань-Москва відомий піаніст Лука Сафронов був засмоктало в бортовий унітаз. Відео усюди в Інтернеті. Його, на кшталт, врятували. Але чому піаніст так панікував? Розберемося. В першу чергу тому, що він -піаніст. Тому, хто не в курсі принципу бортовий каналізації, звичайно, повинно стати моторошно. Найсильніше паніці схильні поети, міністри, попи, футболісти і піаністи. На непохитність і зловмисність унітазу очевидні. Ясно, що це люта і жадібна тварюка. У деяких моделях літаків каналізація вакуумна і засмоктування сідниць відбувається досить жорстко. @lydianevzorova @ nevzorov.tv #nevzorov # унітаз # Сафронов # лукасафронов # літак # новини # новостізвезд # россійскіеновості

Публікація від Олександр Невзоров (@nevzorovofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія повернула Україні захоплені в Керченській протоці кораблі в напіврозібраному стані і без бойового запасу. За словами командувача Військово-морськими силами України Ігор Воронченка, кораблі не йдуть своїм ходом, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Особи
Нікас Сафронов лука Сафронов Олександр Невзоров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Еженедельный выпуск Невзоровские среды и Паноптикум собирают от 300 тысяч до более полумиллиона просмотров каждая!!! И так каждую неделю. Это самая большая аудитория среди блогеров СНГовского пространства. А здесь в комментах, какие-то никчёмные придурки говорят, что он дурак))))))))))))))))
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пупкина племянник
пупкина племянник
ух ! Сколько тут запоребриковых
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Soin Sergii
Soin Sergii
Россияне, эй, заразы! Изучайте унитазы. Вы же звери, вашу мать, научились хоть бы срать.
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Новини Росії

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