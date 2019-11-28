Щоб не стати "жертвою" унітазу в туалеті в літаку, не потрібно нажирати дупу до пекельних розмірів.

Так в своєму відео-блозі російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров прокоментував недавній скандал з піаністом, сином художника Нікаса Сафронова, Лукою, який застряг на авіаунітазе на рейсі Казань-Москва.

"Унітази переслідують бідну Росію, вони відкрили сезон полювання на росіян. Вчора в бортовий унітаз засмоктало піаніста Луку Сафронова. Його, наче, врятували. У деяких моделях літаків каналізація вакуумна і засмоктування сідниць відбувається досить жорстко. Зрозуміло, чому піаніст так панікував. Як бути в таких випадках? Рецепт тільки один: не бути піаністом і не нажирати дупу до пекельних розмірів. При вигляді маленької сухої дупи авіаунітаз відразу ж втрачає до неї будь-який інтерес", – підсумував журналіст.

лука Сафронов Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія повернула Україні захоплені в Керченській протоці кораблі в напіврозібраному стані і без бойового запасу. За словами командувача Військово-морськими силами України Ігор Воронченка, кораблі не йдуть своїм ходом, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази.

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