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20 жовтня • оновлено в 18:27
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"Є надія!" Ахеджакова дала прогноз щодо примирення України і Росії

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Український народ може ніколи не пробачити владі Росії анексію Криму і війну на Донбасі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала російська актриса Лія Ахеджакова. Вона порівняла цю ситуацію з окупацією Польщі Йосипом Сталіним в 1939 році і масовими вбивствами радянською владою полонених офіцерів польської армії в Катинському лісі.

"Може, ніколи українці не пробачать нам ні Крим, ні Донбас, це невідомо. Ось поляки за те, що Сталін з Гітлером колись ділили Польщу, он уже скільки років пройшло, а вони ніяк не можуть пробачити. І навряд чи пробачать нам Катинь, навіть коли слово Катинь забудуть", – підкреслила актриса.

Росія і Україна

Росія і Україна

Інфорезіст

При цьому Ахеджакова покладає надії на російську молодь, яка в останні роки виходить з протестами проти режиму президента Володимира Путіна.

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"Зараз про себе заявило нове покоління молодих політиків і освічених людей зі своєю громадянською позицією. Є надія. Але не можу знати, коли з Україною помиримося. Може, завтра, а може, через 100 років. Ось із Грузією була війна, коротка, але жорстока. І ось ми поїхали на Новий рік у Тбілісі. Ох, яке все рідне і улюблене! І так само було в Одесі – все рідне", – згадала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політолога Станіслава Бєлковського, український і російський народи зможуть налагодити відносини і помиритися через 15 років, як це було у випадку з Францією і Німеччиною, що теж воювали між собою.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму Друга світова війна
Особи
Лія Ахеджакова Володимир Путін Йосип Сталін Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Росія
Теги
Новини Росії війна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дура
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Сироткин Андрюха, она всегда дуру и играла в кино ...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Старая дура. Россияне, может, никогда не простят полякам нападение на Советскую Россию в 1919, когда шла гражданская война. Россияне, может, никогда не простят украинцам запрет русского языка, "москаляку на гиляку" и предательство своих братьев-славян стремлением в НАТО. И не надо врать, что в НАТО вы захотели после "агрессии" России, намного раньше!
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К Денис
К Денис
Кристина Стефанова, ты забыла о том что 30% состава боевиков в Чечне, граждане Украины
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