"Є надія!" Ахеджакова дала прогноз щодо примирення України і Росії

Український народ може ніколи не пробачити владі Росії анексію Криму і війну на Донбасі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала російська актриса Лія Ахеджакова. Вона порівняла цю ситуацію з окупацією Польщі Йосипом Сталіним в 1939 році і масовими вбивствами радянською владою полонених офіцерів польської армії в Катинському лісі.

"Може, ніколи українці не пробачать нам ні Крим, ні Донбас, це невідомо. Ось поляки за те, що Сталін з Гітлером колись ділили Польщу, он уже скільки років пройшло, а вони ніяк не можуть пробачити. І навряд чи пробачать нам Катинь, навіть коли слово Катинь забудуть", – підкреслила актриса.

Росія і Україна Інфорезіст

При цьому Ахеджакова покладає надії на російську молодь, яка в останні роки виходить з протестами проти режиму президента Володимира Путіна.

"Зараз про себе заявило нове покоління молодих політиків і освічених людей зі своєю громадянською позицією. Є надія. Але не можу знати, коли з Україною помиримося. Може, завтра, а може, через 100 років. Ось із Грузією була війна, коротка, але жорстока. І ось ми поїхали на Новий рік у Тбілісі. Ох, яке все рідне і улюблене! І так само було в Одесі – все рідне", – згадала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політолога Станіслава Бєлковського, український і російський народи зможуть налагодити відносини і помиритися через 15 років, як це було у випадку з Францією і Німеччиною, що теж воювали між собою.

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