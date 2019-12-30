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30 грудня • оновлено в 18:23
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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
Соціолог Всі статті автора

Польский премьер не просто врезал Путину, а опрокинул на землю

8.2т
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Польский премьер Матеуш Моравецкий не просто врезал Путину, а опрокинул на землю, от души потоптался, а в довершение, преодолевая брезгливость, вытер об него ноги. Не буду пересказывать его хлесткое и точное заявление, напишу о том, чего там нет. Сговор Сталина с Гитлером был не только чудовищным преступлением, во многом спровоцировавшим Вторую мировую войну. Это была еще и глупейшая ошибка, тотальный просчет, самострел трусливого кремлевского параноика.

Георгий Димитров цитирует в дневниках слова Сталина, сказанные в самом начале Второй мировой: "Война идет между двумя группами капиталистических стран (бедные и богатые в отношении колоний, сырья и т.д.). За передел мира, за господство над миром. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии было расшатано положение богатейших капиталистических стран (в особенности Англии). Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались".

Идея "большого ученого" была тривиальна: спровоцировать войну, чтобы заставить капиталистические государства драться между собой; а потом, когда они ослабят друг друга, выскочить из кустов и добиться "победы социализма".

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Все получилось ровно наоборот: Германия не ослабла, а мощно усилилась, заставила работать на себя пол-Европы. Многие потенциальные союзники СССР в борьбе с ней были разгромлены. А главное, Сталин сам помог Германии подготовить плацдарм для нападения на Советский Союз. Гитлеру для этого была нужна протяженная общая граница с СССР. Без нее широкомасштабное тотальное вторжение организовать бы не удалось. Сталин помог немцам уничтожить польский буфер и выйти непосредственно к советским границам (независимая Польша даже при всей нелюбви к СССР ни под каким предлогом не впустила бы немецкие войска на свою территорию).

Таким образом Сталин обеспечил немцам условия не только для развязывания Второй мировой войны, но и для вторжения в СССР (т.н. ВОВ). Цена его самоуверенной глупости - десятки миллионов жертв этой ужасной бойни.

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Ігор Ейдман Ігор Ейдман
Тема
Друга світова війна
Особи
Йосип Сталін Володимир Путін
Місце
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Теги
війна Новини Росії СРСР
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Правда глаза ху.лу колет.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Эйдман: Ух и врезал поляк Путину! Ничего себе - думаю! Кинулся читать в ино СМИ! Да, об этом пишут польские газеты, российские и украинские (радостно)! И- всё! Европу, и пока даже США эта тема не заинтересовала! Ну, а на тему "кто был ближе с Гитлером: СССР или Польша" лучше всего ответили польские нацисты: "В День памяти жертв Холокоста польские националисты провела марш на территории бывшего лагеря смерти Освенцим-Биркенау. Они призывали к борьбе за «польскую Польшу» и обвиняли Израиль в стремлении искоренить польскую нацию, пишет немецкая «Вельт». В ответ на возмущение и гнев общественности министр внутренних дел заявил, что у участников марша «не все в порядке с головой.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, После принятия закона Польша подверглась беспрецедентному давлению со стороны еврейского лобби в США и Израиле, которое полагает, что Польское государство и поляки несут ответственность за Холокост и должны выплачивать компенсации. При этом звучат довольно жесткие высказывания: достаточно вспомнить заявление главы МИД Израиля о том, что «каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери». В январе в Израиле состоится торжественная конференция на тему освобождения Освенцима, в которой примет участие российский президент. По мнению журналиста, «существует огромная вероятность, что Владимир Путин станет на ней обвинять Польшу в соучастии в Холокосте».Причем уклониться от выплат компенсаций за Холокост у нее не получится, так как коллекторами по взысканию этого долга выступают ее главные стратегические партнеры — США и Израиль.
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