Польский премьер Матеуш Моравецкий не просто врезал Путину, а опрокинул на землю, от души потоптался, а в довершение, преодолевая брезгливость, вытер об него ноги. Не буду пересказывать его хлесткое и точное заявление, напишу о том, чего там нет. Сговор Сталина с Гитлером был не только чудовищным преступлением, во многом спровоцировавшим Вторую мировую войну. Это была еще и глупейшая ошибка, тотальный просчет, самострел трусливого кремлевского параноика.

Георгий Димитров цитирует в дневниках слова Сталина, сказанные в самом начале Второй мировой: "Война идет между двумя группами капиталистических стран (бедные и богатые в отношении колоний, сырья и т.д.). За передел мира, за господство над миром. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии было расшатано положение богатейших капиталистических стран (в особенности Англии). Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались".

Идея "большого ученого" была тривиальна: спровоцировать войну, чтобы заставить капиталистические государства драться между собой; а потом, когда они ослабят друг друга, выскочить из кустов и добиться "победы социализма".

Новини Россия открыто стала на сторону убийц

Все получилось ровно наоборот: Германия не ослабла, а мощно усилилась, заставила работать на себя пол-Европы. Многие потенциальные союзники СССР в борьбе с ней были разгромлены. А главное, Сталин сам помог Германии подготовить плацдарм для нападения на Советский Союз. Гитлеру для этого была нужна протяженная общая граница с СССР. Без нее широкомасштабное тотальное вторжение организовать бы не удалось. Сталин помог немцам уничтожить польский буфер и выйти непосредственно к советским границам (независимая Польша даже при всей нелюбви к СССР ни под каким предлогом не впустила бы немецкие войска на свою территорию).

Таким образом Сталин обеспечил немцам условия не только для развязывания Второй мировой войны, но и для вторжения в СССР (т.н. ВОВ). Цена его самоуверенной глупости - десятки миллионов жертв этой ужасной бойни.

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