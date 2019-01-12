Полізла на підвіконня: українка загинула в Росії, намагаючись налякати матір

16-річна українка Дарина Д. загинула у результаті нещасного випадку в російському Санкт-Петербурзі.
У РФ вона приїхала разом з матір'ю. Там же вони зустрічали Новий рік. 10 січня, будучи в стані алкогольного сп'яніння, дівчина посварилася з матір'ю і вирішила її налякати, передає "РЕН-ТВ".
У підсумку, вона забралася на підвіконня, проте втратила рівновагу і випала з вікна квартири на п'ятому поверсі.
Загибла дівчина
РЕН-ТВ
Судячи з фото з соціальних мереж Дарини, у Петербург із Путивля вона приїхала вже не перший раз.
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
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