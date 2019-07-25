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Покремсав ножем у всіх на очах: у Підмосков'ї жінку вбили на дитячому майданчику. Моторошне відео 18+

21.2т Читати матеріал російською

У місті Раменське в Підмосков'ї (Росія) жінку вбили на дитячому майданчику прямо на очах у маленької доньки.

Про це з посиланням на ГУ МВС по Московській області пише ТАСС. Нападник завдав молодій матері не менше 20 ножових поранень і втік із місця злочину (щоб подивитися відео 18+, доскрольте новину до кінця).

"Інцидент трапився на Лісовій вулиці. Чоловік завдав жінці ножове поранення на дитячому майданчику і зник. Постраждала в результаті померла", – розповіли в поліції.

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Місце вбивства

Місце вбивства

Комсомольська правда

Як уточнює Tekegram-канал Mash, загиблу звали Наталя Басова і працювала вона в дитячому садку. Їй було 26 років, а доньці – п'ять. У вбивстві підозрюють колишнього чоловіка жінки, який, імовірно, накинувся на неї в ході сварки.

"Вони щось кричали, чоловік нецензурно говорив. Ударив її по щоці, а потім ще і ще. Чоловік сів у білу машину і поїхав. А дівчина впала і полилася кров. Ми в шоці – він зарізав її", – розповіла мешканка одного з будинків на Лісовій вулиці.

За даними поліції, автомобіль чоловіка знайшли у підмосковному Ногінську, однак самого підозрюваного в ньому не виявилося. За фактом вбивства порушили кримінальну справу і ввели план "Перехоплення" для розшуку вбивці.

Поліція оточила лісосмугу, в якій сховався чоловік. В ході спецоперації його вдалося затримати. "Зловмисник чинив активний опір. Відомо, що підозрюваного звуть Артем Шустов, він 1981 року народження", – повідомили правоохоронці.

Підозрюваний

Підозрюваний

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському селищі Лесколово 15-річний підліток вбив випадкового перехожого через вуличний конфлікт.

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Тема
Кримінал
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Junio Van
Junio Van
Каждый день в/на происходит трэш еще покруче, но, нет, надо писать про Москву... ))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Типичный кацaп - ножом и исподтишка! Так эта мразь и действует! Скот! Просто тупой скот! Убийцы и мародеры!
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Русский мир
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4
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мельничук Олександр, тебя кто спрашивал, дурень? Ты - такое же ничтожество - ножом все решаешь? нет? так чего свою пасть раззявил, питар тупой?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Kiev Mangust, та ну на! Таке є у всіх. Ми далеко не кращі.
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