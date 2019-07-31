Покремсав ножем і засунув голою в чемодан: убивця блогерки з Москви розповів свої мотиви

Підозрюваний у жорстокому вбивстві 24-річної блогерки Катерини в Москві зізнався у скоєному.

Слідком Росії опублікував кадри допиту чоловіка, який зарізав дівчину. Її оголене тіло знайшли у валізі минулого тижні.

Вбивця заявив, що вона багато разів його "ображала, принижувала сексуальну гідність і фінансові можливості".

Водночас чоловік стверджує, що шкодує про скоєне і буде співпрацювати зі слідством.

Підозрюваний у вбивстві

Слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації у місті Москва триває розслідування кримінальної справи за фактом вбивства (ч. 1 ст. 105 КК РФ).

Нагадаємо, що 27 липня в квартирі житлового будинку по вулиці Пир'єва в Москві, орендодавець виявив в одній із кімнат тіло дівчини у валізі. Під час огляду на тілі виявлені колото-різані рани в області грудної клітини.

Відомо, що у блогерки було двоє шанувальників. З одним із них вона збиралася їхати в Голландію. Також у блозі дівчина писала про заздрісників.

Відомо, що Катерина навчалася в медичному вузі та вела блог у соцмережах. Її аудиторія становила приблизно 80 тисяч осіб. Дівчина розповідала про навчання і подорожі.

Катерина nstagram / katti_loves_life

Катерина nstagram / katti_loves_life

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна дівчина декілька днів не виходила на зв'язок із батьками. Господар житла приїхав за місцем проживання Катерини після дзвінка її родичів. Всередині він виявив валізу, в якій було заховано її тіло без одягу і з перерізаним горлом.

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