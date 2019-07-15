Поклонську викрили у зв'язках із сектою царебожників: Няша грізно відповіла

РосЗМІ поширили інформацію про те, що депутат Держдуми РФ, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська була пов'язана з сектою царебожників, але пішла з неї, що викликало у неї шквал обурень.

Так, кримська Няша вибухнула погрозами на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

"Під смачним заголовком "Поклонська підтвердила розрив із сектою єкатеринбурзьких царебожників" (...) ЗМІ публікують "сенсаційні" новини зі мною в головній ролі. Не знаю, чиє замовлення ви виконуєте, але якщо ви сьогодні ж таки не схаменетесь і не дасте спростування даній новині, безсоромним чином посилаючись на інтерв'ю зі мною, якого не було, завтра ж підготую позов до суду!" – написала вона.

Наталя Поклонська ТАСС

Поклонська також спростувала, що дані надійшли з її оточення. "А той, хто видає себе за "обізнане джерело", ніякого відношення до мене не має!" – додала вона.

Відзначимо, повідомлялося, що Поклонська перестала підтримувати контакт із сектою царебожників у Єкатеринбурзі і її духівником, ідеологом руху Сергієм. Джерело розповіло, що депутат нібито зв'язалася з сектою під час попереднього шлюбу з прокурором з Єкатеринбурга Андрієм Красильниковим.

Секта царебожників сповідує вчення про царя-відкупителя, засноване на переконанні в особливій священній ролі вбитого царя Миколи II і необхідності всенародного покаяння за його смерть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що духовним наставником Поклонскої є Микола Романов, який пов'язаний з сектами, вбивствами та іншими скандальними фактами.

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