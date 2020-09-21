Поклонська: я Путіна люблю, але він не государ наш. Відео

"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська публічно заявила, що любить і російського імператора Миколу ІІ і сучасного лідера країни-агресора Володимира Путіна, але государем визнає лише одного з них.

Своє зізнання вона озвучила в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак, відповідаючи на питання, хто з двох політиків їй імпонує більше (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Государ Микола II. Володимира Володимировича я теж люблю, але государ – він наш", – сказала, посміхаючись, Поклонська.

Водночас вона додала, що до кінця життя буде вдячна Путіну за окупацію Криму. Саме тому Поклонська підтримала поправки до Конституції РФ, які можуть зробити владу нинішнього російського президента довічною.

"Що, я не хочу, щоб Путін був президентом? Так я такого в житті не скажу! Тому що я йому зобов'язана тим, що ми у 2014 році чекали від нього це рішення. Щоб він від нас не відмовився. І я йому за це буду вдячна завжди!" – висловилася спільниця окупантів, намагаючись догодити ініціатору війни в Україні.

Однак в соцмережах під заявами Поклонської виник цілий шквал критики і несхвальних висловлювань на її адресу.

"Прихильниця царизму", "Вона так і не змогла зав'язати", "А вже ми як. Нам тепер це розсьорбувати", "Мерзота!", "Путін помре, вона з ним в труну ляже?", "Підгодована", – обурюються люди.

"Ця лялька, так, вдячна, а ось народ України і все світове співтовариство вважає Путіна військовим і державним злочинцем. Так що робити? Слухати ляльку або бути цивілізованими людьми?", Поклонська знову замироточила?" – продовжилася дискусія.

Нагадаємо, в інтерв'ю Собчак Поклонська також заявила, що фото золотого унітазу в будинку ексгенпрокурора Віктора Пшонки часів Януковича – нібито фотошоп.

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