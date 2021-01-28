Поклонська заступилася за Навального та заговорила про незаконне затримання

Ситуація із затриманням у Росії опозиціонера Олексія Навального до кінця незрозуміла і вимагає роз'яснень від правоохоронних органів.

Про це в ефірі "Радіо КП" розповіла нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська. Водночас вона сказала, що не в курсі подробиць арешту опозиціонера.

"Ситуація із затриманням Навального. Навіть я не в курсі, я не знаю деталей цього затримання. Те, що подається в пресі, говорять про порушення терміну умовного засудження... А насправді як сталося, що було порушено, які умови, яка реальна причина затримання Навального, нам невідомо. Тому хотілося б почути версію адекватну", – говорила вона.

На думку Поклонської, повинні бути надані докази для затримання Навального.

"Ніде про це не говориться і ніхто про це не говорить – ні представники слідчих органів, правоохоронних, наглядового органу. Прокуратура перевіряє дотримання закону під час затримання будь-якої людини, зокрема й Навального. Тут мені не вистачає слова з боку правоохоронців, слідчих і прокурорів. Ну, нема чим крити – створюється саме таке відчуття. Чому мовчання? Потрібно в діалог якийсь вступати і розповідати людям: це неправильно, вас використовують, вас обманюють. Але, на жаль, такого ми не бачимо", – висловилася нелегітимна російська депутатка.

За словами Поклонської, історія про незаконне затримання використовується для маніпуляції дітей.

"Людина (Навальний – Ред.) перебувала в лікарні, вона не відзначалась. Значить, її незаконно затримали. Побутує така думка в інформаційному просторі, в інтернеті, серед дітей, серед молоді. У мене дочка, їй 16 років. Якраз це вік, який на сьогоднішній день дуже активно використовується всіма маніпулянтами, які маніпулюють дітьми і підлітками", – переконувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня в Росії пройшли мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. До вечора загалом силовики затримали близько трьох тисяч осіб.