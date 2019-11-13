Поклонська раптово пішла проти РПЦ: суть скандалу

Колишня "прокурорка" окупованого Росією Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська раптово виступила проти Російської православної церкви.

Так, вона не підтримала думку церковників про те, що жінка зобов'язана просити у них дозволу на аборт, пише пропагандистський Telegram-канал "НТВ".

"Це її здоров'я, це її тіло, і це її справа. Неможливо її змусити, сказати: "Однаково йтимеш і народжуватимеш". І неважливо, що розповіли тобі лікарі: хвора ця дитина чи ні. "Однаково народиш, а там подивимося", – як хтось сказав. Хто подивиться? Та нікому ця жінка не потрібна буде. Вона залишиться одна. Сам-на-сам зі своєю проблемою", – обурилася Поклонська.

Наталія Поклонська ТАСС

Нагадаємо, раніше патріарх Кирил порівняв аборти з жертвопринесеннями, а скандальний протоієрей РПЦ Дмитро Смирнов засудив жінок, які погоджуються на аборт за медичними показами, назвавши їх "безсовісними нехристиянками, що вбивають власних дітей".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Поклонська перестала підтримувати контакт із сектою царебожників у Єкатеринбурзі та її духівником й ідеологом руху Сергієм.

Джерело розповіло, що депутатка нібито зв'язалася із сектою під час попереднього шлюбу з прокурором із Єкатеринбурга Андрієм Красильниковим.

Секта царебожників сповідує вчення про царя-відкупителя, засноване на переконанні в особливій священній ролі вбитого царя Миколи II і необхідності всенародного покаяння за його смерть.

Поклонська бурхливо відреагувала на чутки про свою участь в секті царебожників. Скандальна посіпака окупантів зазначила, що цю історію нібито треба було придумати, тому що більше ні до чого, крім віри, в її житті причепитися не можна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що духовним наставником Поклонської Микола Романов, який пов'язаний із сектами, вбивствами та іншими скандальними фактами.

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