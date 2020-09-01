Поклонська поскаржилася на Україну в ООН через воду в Криму і похвалилася відповіддю

Експрокурорка окупованого Криму, а зараз депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду в Криму.

Вона заявила, що українська сторона незаконно позбавила людей прісної питної води на півострові. Відповіддю ООН Поклонська похвалилася в себе в Telegram.

"Приємно здивована конструктивною реакцією Управління Верховного комісара ООН з прав людини на моє звернення щодо порушення українською стороною прав людини в Криму в зв'язку з незаконним позбавленням людей прісної питної води. Важливо те, що мій статус як представника кримчан у Парламенті Росії визнаний настільки впливовою міжнародною організацією! А значить, вибір жителів півострова поважається ООН, незважаючи на всі штучні й антилюдські спроби наших опонентів не визнавати Крим у складі Росії", – написала вона.

За словами Поклонської, їй запропонували співпрацю з департаментом ООН у наданні додаткової інформації з питання доступу до води в Криму. У зв'язку з цим вона підготувала запит до "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова для отримання необхідних відомостей.

"Звичайно, діалог має йти і з українською владою, але проблема полягає в її слабкості і абсолютній залежності від "ляльководів" на Заході. Факт порушення прав жителів Криму, на жаль, не хвилює президента України, який постійно "ратує" за кримчан та "єдність". І поки не набрався сміливості для реального діалогу з нами – кримчанами", – заявила Поклонська.

Поклонська поскаржилася на Україну в ООН Наталя Поклонська в Telegram

Вона заявила, що Україна незаконно позбавила людей води Наталя Поклонська в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кримчанин закликав Україну не подавати ні відра води в окупований Росією півострів.