Поклала в труну: дружина Лужкова на похороні спантеличила росіян

Під час церемонії прощання з ексмером Москви Юрієм Лужковим, його вдова Олена Батурина поклала в домовину згорток з невідомим вмістом.

Про це повідомляє видання "Дни.ру". Видання зазначає, що церемонія прощання з Лужковим, який помер 10 грудня, пройшла в храмі Христа Спасителя, після чого ексмера поховали на Новодівичому кладовищі.

На даний момент не відомо, що було в пакунку, який Батурина поклала в домовину Лужкова. Журналісти припускають, що це міг бути якийсь предмет, який був подружжю дуже дорогий. Також висловлювалися припущення, що вдова вирішила піднести своєму чоловікові прощальний подарунок.

Видання також наголошує, що церква не вітає подібне забобонне бажання класти в труну щось зайве. Згідно з канонами, для небіжчика потрібні лише похоронний одяг, віночок (символічне позначення того, що покійний пішов у вічне життя як воїн, який отримав перемогу на полі брані), хрестик, саван та рукописання (написана або надрукована молитва, яка відпускає гріхи, яку вкладають в праву руку).

Все інше буде недоречно, оскільки тепер душа проходить страшні митарства і потребує не матеріальні блага, а молитви близьких, відзначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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