"Поки все на городах: в Росії допустили відключення інтернету вже влітку

Кремль може відключити інтернет по всій Росії, не чекаючи 1 листопада, дати, коли має запрацювати Закон про ізоляцію російського сегмента інтернету.

Таким чином, уряд намагається не допустити народного бунту через ряд непопулярних законів, які збирається прийняти влітку, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Ідуть нові непопулярні закони. Наприклад, податок на екологічність, відбирання дачних ділянок. Все це може розжарити громадський котел і в рази підняти суспільно-політичний градус. Котел може закипіти до серпня-вересня, хоч зараз це здається неможливим. Щоб уникнути напруги, інтернет можуть відключити до вересня або взагалі влітку, поки всі на городах", – припустив журналіст.

Відключення інтернету в Росії AKKet

За його словами, для російської влади просочування будь-якої інформації, яка суперечить пропаганді і є правдою – згубне, адже може викликати хвилю невдоволення.

"Але молоді вже не поясниш, що немає інтернету, і це – те саме покоління, яке може повстати. Це будуть вже не "хом'ячки Навального", а серйозні молоді люди. Не знаю, хто виступить організатором всього цього, але лідери дуже швидко знайдуться", – вважає Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії встановили тотальний контроль над інтернетом: що це значить.

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