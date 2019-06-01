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"Поки все на городах: в Росії допустили відключення інтернету вже влітку

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Кремль може відключити інтернет по всій Росії, не чекаючи 1 листопада, дати, коли має запрацювати Закон про ізоляцію російського сегмента інтернету.

Таким чином, уряд намагається не допустити народного бунту через ряд непопулярних законів, які збирається прийняти влітку, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Ідуть нові непопулярні закони. Наприклад, податок на екологічність, відбирання дачних ділянок. Все це може розжарити громадський котел і в рази підняти суспільно-політичний градус. Котел може закипіти до серпня-вересня, хоч зараз це здається неможливим. Щоб уникнути напруги, інтернет можуть відключити до вересня або взагалі влітку, поки всі на городах", – припустив журналіст.

Відключення інтернету в Росії

Відключення інтернету в Росії

AKKet

За його словами, для російської влади просочування будь-якої інформації, яка суперечить пропаганді і є правдою – згубне, адже може викликати хвилю невдоволення.

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"Але молоді вже не поясниш, що немає інтернету, і це – те саме покоління, яке може повстати. Це будуть вже не "хом'ячки Навального", а серйозні молоді люди. Не знаю, хто виступить організатором всього цього, але лідери дуже швидко знайдуться", – вважає Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії встановили тотальний контроль над інтернетом: що це значить.

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Особа
Саша Сотник
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпротестинтернетпропаганда
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Чан Джеки
Чан Джеки
да как в кндр.
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Юг Руси
Юг Руси
"Все на огородах"??? Мы давно уже сидим без инета
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Пигин Макс
Пигин Макс
Чё это так Санька распирает? Съел чего?
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