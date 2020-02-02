Головна Новини
2 лютого • оновлено в 08:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Поки існує Росія..." Радзіховський розповів, коли Крим повернеться в Україну

2.9т
Читати матеріал російською

Крим повернеться до складу України в разі розпаду Росії, як це було у 1918 році, коли розвалилася Російська імперія.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, до того часу ні Володимир Путін, ні інший російський президент не поверне анексований півострів назад.

Крим

Крим

24 канал

"Іде Путін, приходить інший президент, йде інший президент – питання Криму для Росії не існує. Якщо Росія перестане існувати, як це було в 1918 році, коли розвалилася Російська імперія і виникло багато різних держав, тоді можливо все. Але я погано уявляю собі зникнення Росії. Україні буде не до Криму, якщо на території країни з ядерною зброєю з'являться неконтрольовані території. Сусіди Росії в цьому точно не зацікавлені. А до тих пір, поки існує російська держава, Крим, ясно, що буде в її складі", – впевнений він.

Новини
Офіційна позиція? Окупанти визнали Крим українським: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, 2 травня в рамках всеукраїнської акції "Марш гідності", активісти спробують зайти на окуповану територію Криму. Пропагандистські російські ЗМІ вже назвали акцію "проривом".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Леонід Радзіховський
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
15
15
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Много слов ни о чем. Ответ на вопрос, когда вернётся Крым,и формулируется короче словом "х...й".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Либерасты каждый день обещают развал России, а она только крепнет. Закатайте губу.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чем богаты тупые ка-к-лы так это больной фантазией,
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
2 из 3 ответов | показать все
Савченко Александр
Савченко Александр
Джонсон Саймон Ф., шо cвыня вислоухая, не спится, дежуришь ? Про Крым мечтаешь? Ну-ну...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Wick John
Wick John
Джонсон Саймон Ф., Свинья безмозглая Сочи член пана молча и не хрюкай
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги