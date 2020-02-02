"Поки існує Росія..." Радзіховський розповів, коли Крим повернеться в Україну

Крим повернеться до складу України в разі розпаду Росії, як це було у 1918 році, коли розвалилася Російська імперія.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, до того часу ні Володимир Путін, ні інший російський президент не поверне анексований півострів назад.

Крим 24 канал

"Іде Путін, приходить інший президент, йде інший президент – питання Криму для Росії не існує. Якщо Росія перестане існувати, як це було в 1918 році, коли розвалилася Російська імперія і виникло багато різних держав, тоді можливо все. Але я погано уявляю собі зникнення Росії. Україні буде не до Криму, якщо на території країни з ядерною зброєю з'являться неконтрольовані території. Сусіди Росії в цьому точно не зацікавлені. А до тих пір, поки існує російська держава, Крим, ясно, що буде в її складі", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, 2 травня в рамках всеукраїнської акції "Марш гідності", активісти спробують зайти на окуповану територію Криму. Пропагандистські російські ЗМІ вже назвали акцію "проривом".

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