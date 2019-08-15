У Росії зажадали, щоб США показали ядерну ракету, в крадіжці технології якої Вашингтон звинуватив Москву.

Відповідь на претензії американців озвучив перший заступник голови комітету нелегітимної Держдуми з оборони Олександр Шерін, пише РИА "Новости".

За його словами, подібні звинувачення нібито некоректні та неприйнятні, але для США давно не існує такого поняття, як етика в міжнародних відносинах. На думку Шеріна, США і самі непогано досягли успіху в крадіжці технологій.

Гіперзвукова зброя "Военное обозрение"

"Вони вивезли з Німеччини фахівців, що допомогло їм створити атомну бомбу, яку вони потім використовували під час удару по Японії", – висловився російський політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон припустив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США. Ці припущення, пояснив він, підтвердив вибух під Сєвєродвінськом.

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