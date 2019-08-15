Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Покажіть ракету!" У Росії відповіли на звинувачення США в крадіжці ядерних розробок

1.8т Читати матеріал російською

У Росії зажадали, щоб США показали ядерну ракету, в крадіжці технології якої Вашингтон звинуватив Москву.

Відповідь на претензії американців озвучив перший заступник голови комітету нелегітимної Держдуми з оборони Олександр Шерін, пише РИА "Новости".

За його словами, подібні звинувачення нібито некоректні та неприйнятні, але для США давно не існує такого поняття, як етика в міжнародних відносинах. На думку Шеріна, США і самі непогано досягли успіху в крадіжці технологій.

Новини
"Торпеда апокаліпсису": розвідка США відкрила таємницю зброї "Судного дня" Путіна

Гіперзвукова зброя

Гіперзвукова зброя

"Военное обозрение"

"Вони вивезли з Німеччини фахівців, що допомогло їм створити атомну бомбу, яку вони потім використовували під час удару по Японії", – висловився російський політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон припустив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США. Ці припущення, пояснив він, підтвердив вибух під Сєвєродвінськом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
13
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ответ на претензии американцев озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, КОШЕЛЁК, КОШЕЛЁК.! КАКОЙ КОШЕЛЁК ?! НЕТ У ВАС МЕТОДОВ, ПРОТИВ КОСТИ САПРЫКИНА !))))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Питон Каа
Питон Каа
На то они и разведчики, на то они и шпионы. Даже если это и так, значит они не зря едят свой хлеб. Так было, есть и будет всегда. Однако украсть технологию и по ней воссоздать оригинал - это две большие разницы, нужен по крайней мере уровень развития ВПК как и у "донора".
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Dell Alex
Dell Alex
Детский сад... "Вася, почему ты ударил Машу? - А почему Саша съел мое пирожное?" "Дима, ты - дурак - А ты... А ты... А у тебя смартфона нет!" Примерно так это выглядит. При этом еще просят показать свою ракету. "А вы покажите, покажите. Со всех сторон... И внутри... И чертежи... И 5 лист документации подольше, мы не все срисовать успели..."
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...