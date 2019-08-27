"Показали справжнє призначення": Росія пустила військову техніку Кримським мостом

По незаконно побудованому Росією в анексованому Криму Керченському мосту в рамках командно-штабних навчань пройшла колона військової техніки окупантів.

Відповідне відео опублікувала пресслужба так званого Південного військового округу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що кілька вантажівок "КамАЗ", обладнаних модулями для перевезення пасажирів, паливні заправники, автомобілі матеріального забезпечення та інші види техніки проїхали під арками моста в бік Керченського півострова.

Росія пустила військову техніку по Кримському мосту Скріншот з відео

"Ну нарешті окупанти показали справжнє призначення моста", "Що і треба було довести! Не мова була причиною захоплення Криму "зеленими іхтамнєтами", а страх, що Україна не продовжить договір про перебування там військової бази", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зняли колону військової техніки, яка рухалася в Україну.

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