Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Показали справжнє призначення": Росія пустила військову техніку Кримським мостом

2.1т Читати матеріал російською

По незаконно побудованому Росією в анексованому Криму Керченському мосту в рамках командно-штабних навчань пройшла колона військової техніки окупантів.

Відповідне відео опублікувала пресслужба так званого Південного військового округу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що кілька вантажівок "КамАЗ", обладнаних модулями для перевезення пасажирів, паливні заправники, автомобілі матеріального забезпечення та інші види техніки проїхали під арками моста в бік Керченського півострова.

Новини
Росія стягнула в украдений Крим військових, танки та літаки: що відбувається

Росія пустила військову техніку по Кримському мосту

Росія пустила військову техніку по Кримському мосту

Скріншот з відео

"Ну нарешті окупанти показали справжнє призначення моста", "Що і треба було довести! Не мова була причиною захоплення Криму "зеленими іхтамнєтами", а страх, що Україна не продовжить договір про перебування там військової бази", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зняли колону військової техніки, яка рухалася в Україну.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
18
10
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
И чё, без разрешения Киева? Всё, Шойгу доигрался, теперь въезд военной техники РФ в Украину запретят на 5 лет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Клиника им П. П. Кащенко. Отделение для буйных. Новости: На ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Брянске коров нарядили в военную форму советского времени. Видео появилось в соцсетях. Автор видео рассказывает, что, по задумке, на этой ярмарке представляют достижения сельского хозяйства. Однако в этот раз местная фирма представила коров, одетых в форму солдат Советской армии. На кадрах видно, что на одно из животных надета шапка, на другое — парик и пилотка. У МЕНЯ ВОПРОС- -НАХuya ? Эта страна окончательно YEбанулась .....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Разочарую вас кокляди, этот уже не первая колонна, весной и в Крым и из него уже не раз ходили колонны техники
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...