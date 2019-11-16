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16 листопада • оновлено в 18:04
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"Поїзд йде в один бік": Каспаров спрогнозував майбутнє Росії

4.2т
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За останні 20 років правління Володимира Путіна, Росія демонструє стабільний тренд погіршення ситуації в усіх сферах, впевнений російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

Про це він написав у блозі на OBOZREVATEL. За його словами, потяг іде в один бік, при цьому влада в Кремлі не демонструє ніяких планів щодо поліпшення політики.

"В історії Росії були моменти, коли правлячий режим йшов на послаблення. Наприклад, нова ленінська політика. Було очевидно: треба рятувати владу. У Союзі економічна ситуація теж була катастрофічною, і Горбачов (Михайло Горбачов, генсек ЦК КПРС. - ред) пішов на реформи. А в нинішній Росії ми цього не спостерігаємо, хоча ситуація погіршується весь час, і так вже 20 років", – впевнений політик.

Розпад Союзу

Розпад Союзу

Ютуб

Каспаров нагадав, що ситуація в Союзі погіршувалася ще й тим, що тодішній американський президент Рональд Рейган поставив завдання – задушити Радянський Союз.

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"Тому говорити, що Горбачов раптом прокинувся і зрозумів, треба щось змінювати, не треба. Ситуація була критична, йшла війна в Афганістані, а Рейган використав всі ресурси проти СРСР – від Афганської війни і до різкого обвалу цін на нафту. А видатні радянські дисиденти категорично вимагали від Заходу не йти на будь-які поступки. Зараз маємо робити те саме, аби путінський режим рухнув", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами журналіста Віталія Портникова, президент Росії Володимир Путін і ватажки "Л/ДНР" під його керівництвом намагаються відтворити на Донбасі часи Громадянської війни в колишній Російській імперії.

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Тема
російська економіка
Особи
Гаррі Каспаров Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
СРСР Новини Росії
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
"За последние 20 лет правления Владимира Путина, Россия демонстрирует стабильный тренд ухудшения ситуации во всех сферах, уверен российский оппозиционер Гарри Каспаров."СТАТЬЯ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ НЕ ТАК ,А ТАК-все последние 20 лет правления Владимира Путина Каспаров прогнозирует крах и распад России,смерть Путина, нищету населения и приход к власти либерального г а в н а.
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Николенко Саша
Николенко Саша
Каспаров! Ты опять всё напутал! Да, 23 декабря поезд пойдёт в Крым по Крымскому мосту в одну сторону, но не печалься, уже 25 декабря поезда пойдут и обратно! Пока только два поезда, с Москвы и Питера, но уже к весне начнётся вал поездов на знаменитый российский курорт)) Накати и поплачь с Медоваром, может за компанию вам вдвоём полегчает))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что-то у Вайштейна с головой стало. Видимо в своё время перенапряг мозг, теперь откат пошёл. Именно ухудшение ситуации во всех сферах, позволило России построить Мост, провести ЧМ и Олимпиаду, строить ледоколы и запускать космические корабли. Видимо Вайштейн считает, что страны должны "развиваться" по примеру Украины..
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