"Поїзд йде в один бік": Каспаров спрогнозував майбутнє Росії

За останні 20 років правління Володимира Путіна, Росія демонструє стабільний тренд погіршення ситуації в усіх сферах, впевнений російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

Про це він написав у блозі на OBOZREVATEL. За його словами, потяг іде в один бік, при цьому влада в Кремлі не демонструє ніяких планів щодо поліпшення політики.

"В історії Росії були моменти, коли правлячий режим йшов на послаблення. Наприклад, нова ленінська політика. Було очевидно: треба рятувати владу. У Союзі економічна ситуація теж була катастрофічною, і Горбачов (Михайло Горбачов, генсек ЦК КПРС. - ред) пішов на реформи. А в нинішній Росії ми цього не спостерігаємо, хоча ситуація погіршується весь час, і так вже 20 років", – впевнений політик.

Розпад Союзу Ютуб

Каспаров нагадав, що ситуація в Союзі погіршувалася ще й тим, що тодішній американський президент Рональд Рейган поставив завдання – задушити Радянський Союз.

"Тому говорити, що Горбачов раптом прокинувся і зрозумів, треба щось змінювати, не треба. Ситуація була критична, йшла війна в Афганістані, а Рейган використав всі ресурси проти СРСР – від Афганської війни і до різкого обвалу цін на нафту. А видатні радянські дисиденти категорично вимагали від Заходу не йти на будь-які поступки. Зараз маємо робити те саме, аби путінський режим рухнув", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами журналіста Віталія Портникова, президент Росії Володимир Путін і ватажки "Л/ДНР" під його керівництвом намагаються відтворити на Донбасі часи Громадянської війни в колишній Російській імперії.

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