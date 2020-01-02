Когда России становится действительно плохо в ней начинают активно обсуждать евреев. Обычно говорят плохое, но в двух случаях – во время гражданской войны 1918-1920 г. и во время Второй мировой войны – эти разговоры велись в позитивном ракурсе, поскольку Кремль нуждался в них. В декабрь Кремль в третий раз начал такой разговор и весьма оригинально – с претензий на титул "всемирного покровителя евреев".

Этот разговор уже стал международным, и дальше обещает быть ещё более занятным, поскольку Москву "несёт" по полной. Взглянем на хронологию.

19 декабря, в день, когда ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма и за невыполнение Минских соглашений, Путин на своей большой пресс-конференции стал оправдывать нападение Сталина в союзе с Гитлером на Польшу. МИД Польши ответно обвинил Путина в повторении "советской пропаганды эпохи сталинского тоталитаризма".

У россиян сейчас в моде обиженно вопрошать: "Что вы цепляетесь к нам со Сталиным, он давно умер, и нынешние граждане РФ и её проблемы не имею ко всему этому никакого отношения". Практика показывает – очень даже имеют, поскольку 18 декабря в связи с 140-летием его рождения на России прошла череда "сталинских чтений", как назвали их организаторы. В Украине на них подписали коммунистов Симоненко, вышедшего из "подполья" со своей виллы. Отметили с размахом, притом, что после 1956 г. в СССР такое было невозможно, да и дата не круглая, и даже не "квадратная". Явно Кремлю эти чтения были очень нужны, и на следующий день Путин как-бы подвёл их итог, разъяснив, зачем в 1939 г. Россия напала на Польшу. Зачем напала на Финляндию не объяснил, так как это вопрос в список не внесли.

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Но этого кремлёвским показалось мало и 24 декабря Путин на расширенном заседании коллеги Министерства нападения РФ обозвал "сволочью и антисемитской свиньёй" посла Польши в Германии в 1935-1939 г. Юзефа Липинского. Обозвал за то, что он поддерживал идею, витавшую тогда в правительствах Германии и Франции, о создании на Мадагаскаре государства для евреев.

Эта идея возникла в Европе в результате того, что арабы, грозя восстанием, вынудили Великобританию отказаться от его создания в подмандатной ей Палестине. Мадагаскар выбрали не случайно. Когда европейцы открыли этот остров для себя, то с изумлением обнаружили на нём иудейские общины среди аборигенов и у тех были библейские имена. Историки давали тому разные объяснения, но политиков устраивал сам этот факт, чтобы создать на острове еврейское государство. Часть сионистов эту идею тоже одобряла. Все вместе они явно были меньшими "свиньями" и антисемитами, чем Сталин, приказавший создать для евреев автономную область, а не государство, на Амуре. В итоге очень мало евреев уехало как на Мадагаскар, так и в Биробиджан.

Крайне важную и актуальную информацию, – Юзеф Липинский, оказывается, сволочь и свинья, доведенную Путиным до Шайгу и генералитета, российские СМИ в тот же день "слили" врагам, несмотря на все законы об иностранных агентах.

В Польше ещё не успели определиться с реакцией, как Путин 25 декабря сообщил, что по его разведданным в архивах есть документы, указывающие, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. Похоже, в Кремле не знают, что фото Гитлера во главе немецкой делегации на похоронах Пилсудского в 1935 г. "лежит" свободно в Интернете. Если ФСБ его найдёт, то может потребовать у Путина премию.

После заявлений Путина стало возникать ощущение, что в РФ через неделю наступит не 2020 год, а 1930-какой-то и не только Сталин, но и Гитлер там живее всех живых, и надо срочно отмстить неразумным полякам, а может и хазарам.

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28 декабря МИД Польши не выдержал, и вызвал посла РФ в Варшаве, чтобы уточнить, какой нынче год у него на календаре. Ответ посла был, видимо, не совсем уверенный, так как 29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поместил в Твиттере для кремлёвских краткую историческую справку о пакете Молотова – Риббентропа и начале Второй мировой войны. От себя добавил, что вся эта болтология Путина вызвана тем, что у РФ всё плохо, так как ЕС продлил свои санкции, а США 20 декабря ввели их против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

В действительности у РФ всё гораздо хуже. Вся Россия свято верила, что это "Газпром" строит "Северный поток – 2", а оказалось: его строили швейцарцы, у которых выхода к морю нет. Теперь "Газпром" будет своими силами целый год укладывать оставшиеся сто км трубы. Очередной миф о подвиге русских рухнул с треском и оказалось, что самое время вспомнить о евреях. Благо, они уже сами отреагировали на провокацию Путина. Но чуть раньше их отреагировали немцы, поскольку Путин их тоже упоминал.

31 декабря Рольф Никель, посол Германии в Польше, написал в Твиттере об о всём этом: "Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова-Риббентропа служил для подготовки преступной наступательной войны нацистской Германии против Польши. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделении Польши".

1 января появился ответ Путину от евреев Польши. Дали его Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих. Они обвинили Путина в манипуляциях запиской Липинского от 1938 г. и указали, что он не был антисемитом, а наоборот. Липинский лично оказывал помощь евреям, изгнанным в 1938 г. Гитлером из Германии. Более того он сотрудничал с сионистским движением, которому правительство Польши оказывало тайную помощь, в том числе и оружием, в его противостоянии с Гитлером.

Беседа с Путиным и РФ о начале Второй мировой войне уже стала многонациональной. Сейчас Кремль, отдохнув за новогодние праздники, выдаст какой-то новый перл для её поддержания. На России начался Год Великой Победы, как назвали 2020 г. дынырийцы, захватившие Донецк, и есть повод оттягиваться минимум до мая.

Российские обозреватели объясняют этот "наезд" Путина на Польшу местью за то, что его не пригласили в Варшаву на 80-летие начала Второй мировой войны. Можно считать это и асимметричным ответом, который Кремль пообещал США за санкции на "Северный поток – 2".

Но реально это многоплановая акция и 75-летие окончания Второй мировой войны, о котором Москве напомнили из Донецка, лишь один из её второстепенных аспектов.

Кремлёвским давно плевать не только на то, что не пригласили в сентябре в Варшаву, но и на то, что происходило в 1939 г. Гораздо больше их беспокоит собственный статус в РФ, где всё так плохо, что приходится делать реверансы в сторону Израиля и евреев в целом. У этой акции есть три более важные цели.

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Первая, – оказать воздействие посредством её на выходцев из СССР в Израиле и с их помощью свалить Нетаньяху на третьих досрочных выборах, идущих там с апреля 2019 г. Состоятся они 2 марта. Избирательная компания в разгаре, Нетаньяху уже агитировал на границе с сектором Газа и охрана уводила его с трибуны от прилетавших оттуда ракет. Но не факт, что партия Нетаньяху наберёт достаточно голосов, чтобы возглавить коалицию. Москва хочет устранить его ничуть не меньше, чем Лукашенко, но в отличие от Беларуси, у неё есть, кем заменить Нетаньяху.

Вторая, если это удастся, то Кремль может пробовать провернуть с Израилем тот фокус с признанием Крыма, который ему не удался с Японией в 2019 г. Москва тогда предлагала Токио вернуть Японии два острова из Курильской гряды в обмен на признание Крыма частью РФ. Но японцы оказались не настолько прагматиками, как надеялись в Кремле и, похоже, выставили ему условия: не два, а четыре и уплата компенсации за их оккупацию. Кремль на это согласится не решился, в чём и была тонкость японской дипломатии – если не хочешь прямо сказать "нет", то ставь неприемлемые условия. Некоторые в Кремле до сих пор считают, что надо было соглашаться на любые условия Токио.

Израиль оккупацию Крыма не признаёт, но и санкций против РФ не вводит. Общество Израиля разделилось в этом вопросе с 2014 г. на проукраинскую и пророссийскую партии и этот раздел до сих пор не преодолён. Это отнюдь не главная тема, которая израильтян делит на разные партии, но она позволяет Кремлю болеть идеей: как уговорить Израиль признать Крым "исконной вотчиной" Москвы. Найти таких политиков в Израиле вроде как бы можно, но возникают две проблемы – маленькая и большая.

Маленькая – от такого признания израильско-арабские отношения только ухудшатся, а Иран станет защитником не только палестинцев, но и крымских татар, по крайней мере, на словах. В Турции тоже сильно разгневаются, а премьер-министр Малайзии потребует выселить всех евреев на Луну. Но это действительно маленькая проблема в сравнении с тем, что можно предложить прагматичным израильским политикам, чтобы они сделали такой шаг. Москва уже пыталась соблазнять их бизнес-преференциями в Крыму и в РФ, но это не столь весомый аргумент, чтобы в Иерусалиме пошли на признание оккупации Крыма. Взамен израильские прагматики, похоже, требуют у Москвы признания Хезболлы террористической организацией, прекращения финансирования боевиков в Газе и других нематериальных ценностей. В результате у Кремля с ними получается, как и с японцами.

Третья цель этого экскурса Путина в историю – добиться союза РФ с международным сообществом финансистов-евреев. В Кремле таки совсем уверовали в свою идею о том, что евреи-финансисты правят миром, что именно они устроили Великую Французскую революцию и всё остальное. Отсюда чисто русский вывод: с ними надо договориться, раз они главные на планете. Для этого надо им понравиться, а понравиться им можно, если объявить, что Москва всегда была защитницей и покровительницей евреев, как минимум с 1939 г., и остаётся ею до сих пор.

На России, похоже, всё гораздо хуже, чем может показаться, если Кремль стал искать покровительства у еврейских финансистов столь оригинальным способом и заигрывать с евреями в целом. Эта игра ещё будет продолжаться, и можно ожидать, что Путин скоро сделает ещё какое-нибудь открытие в истории. Например, сообщит, что Киевская Русь была колыбелью не трёх, а четырёх братских народов, и сошлётся на легенду о хазарской дани. Москва всегда была готова платить кому-нибудь дань, но при условии, что будет её сборщиком. История на России таки вещь непредсказуемая.

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