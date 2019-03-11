Росіяни потролили Путіна: Кремлю напророкували швидку "смерть"

Дії російської влади, спрямовані на ізоляцію інтернету, можуть бути смертельними для путінського режиму.

Про це OBOZREVATEL сказала російська опозиціонерка Ольга Курносова, коментуючи скандальне виникнення могили російського президента Володимира Путіна в Набережних Челнах (РФ). Місцеві жителі описали цю акцію фразою "Путін поховав вільний інтернет - жителі Набережних Челнів поховали Путіна".

"Скільки я пам'ятаю, ховали вже багато що, але все-таки Путіна ще не ховали. І в цьому сенсі, це таке нове слово в протестному креативі. Але тут питання, а чи дізнається про це сам Путін? Звичайно, не дізнається. Навіщо тому ж Пєскову про це йому говорити, це тільки накликати на себе негатив. Тому, швидше за все, Путін про це або взагалі не дізнається, або дізнається коли-небудь потім", – говорить Курносова.

Як пояснила російська опозиціонерка, президент РФ не довіряє "ворожому" інтернету, а всі новини дізнається тільки в звітах від довірених осіб або російських спецслужб.

Пам'ятник Путіну Telegram-канал "Бессрочка | Челни Info"

"У ці папки потрапляє тільки відфільтрована інформація, саме тому нам часом здається, що Путін перебуває в глибокому неадекваті, тому що він не бачить якісь прості речі, які можна помітити просто включивши телевізор або виглянувши у вікно. Я вже не кажу про те, щоб зайти в інтернет подивитися. Тому, я думаю, що ніхто йому не доповість про те, що його піддані його поховали", – зазначила вона.

Крім акції в Набережних Челнах, Курносова відзначила і багатотисячний мітинг у Москві "Проти ізоляції інтернету".

Новини Росію збираються відключити від інтернету

"Вчора в Москві пройшов мітинг, на який зібралися близько 15 тис. осіб. На таку кількість не розраховували ні організатори, ні поліція. А це тільки ті люди, які пройшли через рамки металошукача. Серед заявників на акцію не було жодного топового російського політика. Був Михайло Свєтов, один з організаторів, його люблять дивитися в інтернеті, але кількість його переглядів незрівнянна з тим же Навальним. Акцію в Telegram підтримав Павло Дуров, також прийшла якась кількість прихильників Навального. Але це стало тією акцією, куди люди йшли на тему, а не на організаторів, і це дуже важливо", – розповіла росіянка.

Мітинги в Росії ВВС

"Радіо Свобода"

Але і про цю акцію Путіну доповідатимуть у потрібному форматі, збрехавши про кількість протестувальників, і забувши згадати про затриманих, вважає російська опозиціонерка.

"Чи знає взагалі Путін про те, що відбувається в країні в повному обсязі? Відповідь – ні. У повному обсязі точно не знає. Й оскільки він не довіряє інтернету, і в цьому сенсі він людина досить архаїчна, то навряд чи він здатний зрозуміти наскільки спроба обмежити інтернет вибухонебезпечна для сьогоднішньої Росії. Мені здається, що для 100% молодих людей інтернет це те, без чого вони просто не зможуть існувати. І спроба позбавити або створити обмежений інтернет, вона насправді може бути смертельною для путінського режиму. Але чи розуміє це Путін? На мій погляд, скоріше ні, ніж так", – заявила Курновсова.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії можуть ухвалити закон, який дозволить уряду відключити інтернет. Цю ідею підтримує правляча партія "Єдина Росія".

У зв'язку з цим 10 березня в Москві, Хабаровську, Воронежі та кількох інших містах, пройшли масові мітинги проти ізоляції Рунета.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.