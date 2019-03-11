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Росіяни потролили Путіна: Кремлю напророкували швидку "смерть"

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Дії російської влади, спрямовані на ізоляцію інтернету, можуть бути смертельними для путінського режиму.

Про це OBOZREVATEL сказала російська опозиціонерка Ольга Курносова, коментуючи скандальне виникнення могили російського президента Володимира Путіна в Набережних Челнах (РФ). Місцеві жителі описали цю акцію фразою "Путін поховав вільний інтернет - жителі Набережних Челнів поховали Путіна".

"Скільки я пам'ятаю, ховали вже багато що, але все-таки Путіна ще не ховали. І в цьому сенсі, це таке нове слово в протестному креативі. Але тут питання, а чи дізнається про це сам Путін? Звичайно, не дізнається. Навіщо тому ж Пєскову про це йому говорити, це тільки накликати на себе негатив. Тому, швидше за все, Путін про це або взагалі не дізнається, або дізнається коли-небудь потім", – говорить Курносова.

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Як пояснила російська опозиціонерка, президент РФ не довіряє "ворожому" інтернету, а всі новини дізнається тільки в звітах від довірених осіб або російських спецслужб.

Пам'ятник Путіну

Пам'ятник Путіну

Telegram-канал "Бессрочка | Челни Info"

"У ці папки потрапляє тільки відфільтрована інформація, саме тому нам часом здається, що Путін перебуває в глибокому неадекваті, тому що він не бачить якісь прості речі, які можна помітити просто включивши телевізор або виглянувши у вікно. Я вже не кажу про те, щоб зайти в інтернет подивитися. Тому, я думаю, що ніхто йому не доповість про те, що його піддані його поховали", – зазначила вона.

Крім акції в Набережних Челнах, Курносова відзначила і багатотисячний мітинг у Москві "Проти ізоляції інтернету".

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"Вчора в Москві пройшов мітинг, на який зібралися близько 15 тис. осіб. На таку кількість не розраховували ні організатори, ні поліція. А це тільки ті люди, які пройшли через рамки металошукача. Серед заявників на акцію не було жодного топового російського політика. Був Михайло Свєтов, один з організаторів, його люблять дивитися в інтернеті, але кількість його переглядів незрівнянна з тим же Навальним. Акцію в Telegram підтримав Павло Дуров, також прийшла якась кількість прихильників Навального. Але це стало тією акцією, куди люди йшли на тему, а не на організаторів, і це дуже важливо", – розповіла росіянка.

Мітинги в Росії

Мітинги в Росії

ВВС

Росіяни потролили Путіна: Кремлю напророкували швидку "смерть"

"Радіо Свобода"

Але і про цю акцію Путіну доповідатимуть у потрібному форматі, збрехавши про кількість протестувальників, і забувши згадати про затриманих, вважає російська опозиціонерка.

"Чи знає взагалі Путін про те, що відбувається в країні в повному обсязі? Відповідь – ні. У повному обсязі точно не знає. Й оскільки він не довіряє інтернету, і в цьому сенсі він людина досить архаїчна, то навряд чи він здатний зрозуміти наскільки спроба обмежити інтернет вибухонебезпечна для сьогоднішньої Росії. Мені здається, що для 100% молодих людей інтернет це те, без чого вони просто не зможуть існувати. І спроба позбавити або створити обмежений інтернет, вона насправді може бути смертельною для путінського режиму. Але чи розуміє це Путін? На мій погляд, скоріше ні, ніж так", – заявила Курновсова.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії можуть ухвалити закон, який дозволить уряду відключити інтернет. Цю ідею підтримує правляча партія "Єдина Росія".

У зв'язку з цим 10 березня в Москві, Хабаровську, Воронежі та кількох інших містах, пройшли масові мітинги проти ізоляції Рунета.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Ексклюзив
Особа
Ольга Курносова
Місце
Росія
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Д Алексей
Д Алексей
Все норм , вата будет терпеть ,ничего с лишней хромосомой не сделаешь . Стадо ваты
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Язин Михаил
Язин Михаил
...шел шестой год фейсбучных пэремог
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