"Похитнеться рубль": що чекає Росію через "пекельний" удар США

Палата представників Конгресу США схвалила "пекельні" санкції проти РФ, які передбачають введення обмежень щодо російського суверенного боргу.

Як це відіб'ється на Москві і чому цей крок є запізнілим – у матеріалі OBOZREVATEL.

Серйозний удар

Палата представників Конгресу США проголосувала за поправку до проекту оборонного бюджету на 2020 рік, яка передбачає додаткові санкції проти РФ. Йдеться про обмежувальні заходи щодо російського суверенного боргу.

Таким чином, жоден американський громадянин не зможе здійснювати нові угоди із суверенним боргом Росії.

"Ця поправка передбачає реальні серйозні санкції щодо РФ, згідно з якими жоден громадянин США не може здійснювати додаткові угоди з російським суверенним боргом", – сказав ініціатор проекту, демократ Бредлі Шерман під час виступу перед конгресменами.

Причиною введення нових обмежувальних заходів стало російське втручання в американські вибори у 2016 році, за підсумками яких перемогу здобув Дональд Трамп. Президента звинуватили у зв'язках із Росії, розслідування за даним фактом велося спецпрокурором Робертом Мюллером протягом двох років, але за підсумками той визнав, що не знайшов жодного зв'язку між керівництвом Москви і главою Білого дому.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Щоправда, поправка також передбачає механізм зняття цих санкцій, якщо адміністрація США дійде висновку, що Росія не втручалася в американські вибори принаймні у ході одного виборчого циклу, і якщо Конгрес погодиться з цим висновком.

При цьому сам проект бюджету поки що не схвалений. Остаточно його має підписувати президент США Дональд Трамп після того, як документ затвердить Палата представників і Сенат.

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Запізнілі санкції

Порушити тему суверенного боргу Росії в США намагаються вже не вперше, і це стало тим фактором, який допоміг РФ підготуватися до можливого рішення з боку Америки.

"Якби щось подібне трапилося у 2015 році, це було б набагато відчутніше", – сказав у коментарі OBOZREVATEL російський економіст Дмитро Некрасов.

Наразі, за словами фахівця, введення подібних санкцій лише трохи похитне курс долара до рубля.

"У довгостроковій перспективі це зможе погіршити очікування інвесторів щодо Росії, але це дуже слабка довгострокова історія. Короткостроково – буде незначне падіння рубля, в межах 5-7%, а більше ніяких реальних речей не відбудеться. Нафта висока, бюджет профіцитний і ризики більшою мірою закладені в цінах і в позиціях інвесторів", – зазначив Некрасов.

Такої ж думки дотримується і український фінансовий аналітик Василь Невмержицький. За його словами, введення США санкцій проти російського суверенного боргу істотно не вплине на відносини Росії та інших країн на світовому ринку.

"Якщо що, цей борг купуватимуть інші країни і не напряму, як робили США", – сказав фахівець у коментарі OBOZREVATEL.

На думку Невмержицького, існують серйозніші обмеження, які можуть істотно вплинути на економіку Росії, зокрема – відключення від системи SWIFT.

"У будь-якій країні основним джерелом фінансового потоку є банківська система, вона є кровоносною системою економіки. Вона обслуговує як внутрішні потоки, так і зовнішні. Це питання проведення зовнішньоекономічних операцій, проведення транзакцій, як банками, так і їхніми клієнтами, це експорт і імпорт. Вплив на процес розрахунків через фінансовий моніторинг, через посилення контролю за проведенням транзакцій, як банками, так і їхніми клієнтами. Можливість технічного проведення платежів через систему SWIFT. Відключення цієї системи, або введення обмеження – це є суттєвим процесом у зниженні рухливості російського капіталу на світовому ринку", – заявив він.

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