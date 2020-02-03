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3 лютого • оновлено в 22:16
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Погрожував дітям сокирою: в Росії чоловік до смерті забив педофіла

2.2т
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33-річний житель Уфи Володимир Санкін забив педофіла до смерті, але суд вирішив відправити його під домашній арешт.

Як передають російські ресурси, увечері 30 січня до чоловіка підійшов 14-річний хлопчик і попросив про допомогу, повідомивши, що незнайомий чоловік заманив його з другом в квартиру і намагався зґвалтувати.

Педофіл погрожував зарубати дітей сокирою, якщо ті не будуть робити те, що він говорить. Одному з хлопчиків вдалося втекти.

Санкін врятував другу дитину і вирішив з'ясувати стосунки з чоловіком. Незабаром зав'язалася бійка, чоловік бив збоченця руками, ногами і палицею. Від отриманих травм він помер, "швидка" не встигла його врятувати.

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Загиблий виявився 54-річним місцевим жителем, який вже був судимий за "злочин проти статевої недоторканності неповнолітнього".

Санкіна підозрюють в умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть потерпілого. Його посадили під домашній арешт, розслідування триває.

Ілюстрація

Ілюстрація

vesty.co.il

Як писав OBOZREVATEL, на Одещині суд засудив 63-річного педофіла, який влітку минулого року зґвалтував 9-річного хлопчика, до 11 років в'язниці.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія Уфа
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иванов вова
иванов вова
Правильно сделал, таких тварей только убивать и надо,!!!!!!!
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
иванов вова, Справедливо,полностью согласен.
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