Погрожували згвалтувати: розкрито подробиці масового вбивства військових у Росії

У Росії військовослужбовець Раміль Шамсутдинов, який розстріляв вісім своїх товаришів по службі, розкрив мотив скоєного злочину.

За його словами, загиблі погрожували його згвалтувати, а раніше робили це з іншими військовими, пише Deutsche Welle.

"В той день вони пообіцяли мене опустити. Так і сказали, попередили, що типу згвалтують. Лейтенант в той день мені сказав, що все, розумієш, після варти – все буде. Усіх молодих інших до мене вже опускали, я знаю. А в цього вечора, значить, моя черга, мені діватися нікуди було, що мені робити?" – заявив він.

Обвинувачений додав, що скаржитися командуванню нібито не було сенсу. Він уточнив, що два військових загинули випадково, а "до решти жалю немає".

Військова частина радіо Свобода

Версію про дідівщину підтримує і батько Шамсутдінова, який заявив, що над хлопцем тривалий час знущалися.

Затримання підозрюваного

Як писав OBOZREVATEL, також під час стрілянини було поранено два військових. У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною нібито стала не дідовщина, а "особисті проблеми".

Пізніше в мережі опублікували знімки з військової частини, де сталося масове вбивство.

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