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Погодний "армагеддон" у Росії: в Держдумі поскаржилися на кліматичну зброю

5.6т Читати матеріал російською

Депутат нелегітимної Державної Думи Росії Олексій Журавльов заявив, що погодні катаклізми в країні пов'язані із застосуванням проти неї кліматичної зброї.

Згідно з його божевільною теорією, озвученою в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1", в цьому нібито зацікавлений Захід (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Погода в Росії

Погода в Росії

"Що стосується літа, я навіть не знаю що сказати. Ми вперше за кілька століть випередили Захід у військовому озброєнні – немає в них гіперракет, і не знають, що робити! Але я думаю, що кліматичну зброю (застосовано. – Ред.). Ну, такого літа не може бути! Пожежі у нас йдуть, зливи в Москві. Ну, обком вашингтонський працює", – сказав скандальний Журавльов.

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Росія
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Новини Росії Державна Дума Росії
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Зачем США нарываться на Россию, для этого есть холопская Украина, на ней можно всё что угодно испытать и она будет только мрить от этого что это аж сами США опыты над ней проводят.
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Mak Alex
Mak Alex
От кляті янки,нагрузять хмар з дощем і давй бомбить росію,скинуть повні бочки з полумям і давай палити тайгу,а ми своіми супер рауетаси і ні чого не можем вдіяти.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Паранойя - психическое заболевание, являющееся специфической разновидностью расстройства мышления, при котором у больных наблюдается нездоровая подозрительность и склонность видеть во всех окружающих врагов. ... Это заболевание относится к хроническим, с чередованием периодов обострений и ремиссий
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