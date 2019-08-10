Погодний "армагеддон" у Росії: в Держдумі поскаржилися на кліматичну зброю

Депутат нелегітимної Державної Думи Росії Олексій Журавльов заявив, що погодні катаклізми в країні пов'язані із застосуванням проти неї кліматичної зброї.

Згідно з його божевільною теорією, озвученою в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1", в цьому нібито зацікавлений Захід (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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"Що стосується літа, я навіть не знаю що сказати. Ми вперше за кілька століть випередили Захід у військовому озброєнні – немає в них гіперракет, і не знають, що робити! Але я думаю, що кліматичну зброю (застосовано. – Ред.). Ну, такого літа не може бути! Пожежі у нас йдуть, зливи в Москві. Ну, обком вашингтонський працює", – сказав скандальний Журавльов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

увечері 8 серпня в російській столиці Москві перервали мовлення федеральних телеканалів заради повідомлення про бурю, що насувлася. Штормове попередження розповсюдило МНС РФ. Там обіцяли 10 балів за шкалою Бофора, вітер до 25 м/с і зливу.

А в російському Сибіру спалахнули масштабні пожежі, які охопили від 3 до 7 мільйонів гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

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