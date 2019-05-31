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"Поглинання або передача влади?" У Росії розкрили деталі ультиматуму Лукашенку

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Кремль висунув ультиматум білоруському президентові Олександру Лукашенку про ініціювання об'єднання з Росією. Тоді Володимир Путін очолить об'єднану державу, а Лукашенко стане Секретарем Радбезу.

Якщо ж він відмовиться від такого варіанту, то буде змушений запустити процедуру передачі влади наступнику — своєму сину Віктору Лукашенку, повідомляє російський телеграм-канал Кремлівський мамковед.

Скрин-шот

Скрин-шот

Скрин-шот

Скрин-шот

"Вперше параметри такого ультиматуму обговорювалися двома президентами взимку в Сочі. Але Лукашенко емоційно відкинув їх. Наші джерела повідомляють, що після цього він дав вказівку заарештувати всіх, хто був згаданий в ході допитів в якості "агентів російського впливу". Хотів повністю зачистити "московську партію" в керівництві країни", — повідомляють автори каналу.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

За їх словами, після цього в Кремлі почали опрацьовувати резервний варіант для "утихомирення" лідера Білорусі. Йдеться про підготовку указу про вільне отримання російського громадянства для її жителів.

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"Крім цього, два наших джерела в АП підтверджують, що в спілкуванні глав двох держав стався перелом. Путін де-факто спілкується з Лукашенком підкреслено холодно і на дистанції. Хоча до цього в будь-якому оточенні демонстрував паритет Росії і Білорусі і погоджувався, коли Лукашенко говорив, що два президенти — старі друзі і розберуться між собою в будь-якій проблемі", — відзначено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що Олександр Лукашенко бунтує проти Володимира Путіна через Україну.

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Особи
Володимир ПутінОлександр ЛукашенкоКремлівський мамкознавець
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїБілорусьскандали
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