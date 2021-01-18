Олексій Навальний підтримав російську анексію Криму, підтримує політику Кремля щодо Абхазії, Південної Осетії, Нагірного Карабаху і Придністров'я, тобто він не приховує свої проімперські погляди на пострадянський простір, включно з підтримкою на цих територіях так званого "русского мира", з усіма наслідками, що випливають. Мимоволі пригадуються слова Володимира Маяковського: "Послухайте! Адже, якщо зірки запалюють – отже це комусь треба?"

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Последнее время российские либералы поддерживают двойные стандарты. После второй Карабахской войны посмотрите, как поступили Михаил Ходорковский, Юлия Латынина, Гарри Каспаров, Виктор Шендерович, Ирина Хакамада. Они поддержали Армению и ее агрессию в отношении Азербайджана. Они упорно проталкивают тезис, что Карабах – это не Донбасс, но в чем отличие? Непонятно. Они говорят, что в Карабахе другая ситуация, но там все то же самое, что на Донбассе, в Приднестровье, в Абхазия и Южной Осетии.

В Москве очень сильное армянское лобби, которое поддерживает эту либеральную демократическую оппозицию, отсюда и такая позиция, а украинское лобби слабое, поэтому мы наблюдаем такое отношение либералов к ситуации в Украине. Люди в России должны понимать, что каждый, кто выступает против Путина, – это не значит, что он демократ. Демократия – это поддержка принципов, как они эти принципы защищают: территориальную целостность, права человека и т.д. А у них избирательное отношение, что далеко от демократии. Нельзя одновременно поддерживать аннексию Крыма и говорить о демократии в России, как это делает Навальный.

Именно такое двоякое отношение Навального и настораживает украинцев, азербайджанцев и грузинов. Если вы против Путина, то должны быть и против аннексии Крыма, против того, что творится в Приднестровье, в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе. Это звенья одной цепи. К сожалению, у некоторых либералов не такой подход. И поэтому то, что раскручивается вокруг Навального, и вызывает такие вопросы у меня лично и у людей, на Западе в том числе. Нельзя быть беременным наполовину.