Подали сигнал SOS: у Білому морі яхта з пасажирами зазнала лиха

Яхта "Крейсер", на борту якої перебуває шестеро осіб, зазнала аварії в Білому морі.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, вона подала сигнал про допомогу у вівторок 30 липня, о 05:26.

"Яхта "Крейсер" втратила хід, зазнала лиха, просить надати допомогу. Шестеро осіб на борту", — розповів співрозмовник агентства.

SOS

Як зазначається, поки ситуацію контролює теплохід "Академік Микола Страхов", який перебуває за одну морську миль від яхти. У разі загрози життю людей він проведе евакуацію. На допомогу також йде теплохід "Академік Александров".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні судно з українцями затонуло в Чорному морі, загинули шестеро осіб.

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