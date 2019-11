Ельцин-центр сообщает, что 22 ноября организует "специальное событие" – "публичное интервью" В.Юмашева под названием "Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина". В качестве интервьюера в этот раз привлечен В.Познер.

(Часть 74 цикла "Почему и как они придумали Путина?")

22 ноября 18 часов в кино-конференц-зале фестиваль "Слова и музыка свободы" откроется специальным событием – публичным интервью Владимира Познера с бывшим главой администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым. Тема: "Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина". Количество мест в зале ограничено. Поэтому приоритет получили держатели карт лояльности Ельцин Центра. Регистрация завершена 28 октября. Будет организована прямая видеотрансляция в холле кинозала.

https://yeltsin.ru/affair/slova-i-muzyka-svobody-izdanie-vtoroe/

Третье интервью Юмашева за несколько последних месяцев на одну и ту же тему, вослед двум предыдущим – А.Мальгину и Н.Ростовой, свидетельствует о том, насколько обеспокоены авторы операции 1999 года по назначению В.Путина на пост российского президента проводимой общественной кампанией (в том числе и в этом блоге) выявления того, кто именно, почему и как проводил эту спецоперацию.

Судя по всему, два предыдущих выступления Юмашева были признаны неудачными, недостаточно убедительными в продвижении главной идеи непосредственных родителей путинизма. Каковой является их попытка переложить всю ответственность (вину или лавры – в зависимости от симпатий слушателей/читателей) за назначение Путина на одно лицо – давно ушедшего и сегодня ничего не могущего сказать Б.Ельцина.

Именно этот тезис – что Путина выбрал якобы он, Ельцин, а не они (Семья&cпецслужбы), постоянно повторял в своих текстах Мальгин.

Именно на этом тезисе Юмашев настаивал в интервью Ростовой.

Именно этот тезис вынесен в качестве заголовка предстоящего "публичного события" – для того, чтобы бы одно только его повторение в перепечатках и обсуждениях постоянно вбивалось, вонзалось, вклеивалось в сознание российских граждан – мол, Путина выбрали вовсе не они, а он.

Ну, и, конечно, для выполнения такой особой специальной операции не мог не быть привлечен настоящий ас своего дела, или как теперь принято выражаться, академик и классик специальной пропаганды.

Отрывок из статьи "Vladimir Posner":

The Pozners intended to return to France, but Pozner senior was refused a French visa after being denounced to the French Foreign Ministry as a "subversive element" and a spy. The family moved in 1948 to the Soviet sector of Berlin where Pozner senior was offered a position with SovExportFilm, an international distributor of Soviet films. At one time Pozner junior claimed to have stayed behind in New York, attending Columbia College between 1950 and December 1953; however, there appears to be no record of him at Columbia.[5][dead link] Currently he tells of attending a Russian military-style high school in Berlin run by the Soviet Military Administration during that time...

In 1952, the Pozner family moved to Moscow.[8] In 1953 the younger Pozner enrolled at Moscow State University, Faculty of Biology and Soil Science, majoring in human physiology. He graduated in 1958.

Pozner began his career as "quote, unquote a journalist" – unwittingly, by his own account – in a disinformation department of the KGB.[9]

(Dobson, Elizabeth (1999). "Soviet Propaganda Machine". Red Files. Episode V. Public Broadcasting System. Interview with Vladimir Pozner, Russian Television Commentator. Retrieved 2013-12-13. When I started working at Novosty Press agency I worked in a department that was called the Department of Political Publications. It was my first job as quote, unquote a journalist. ... [T]his department was actually a KGB department. ... I'd been working in a department that produced dis-information).

In 1961 he was offered the position of senior editor with the English-language Soviet Life magazine. In 1967 he transferred to a sister publication, Sputnik, leaving it in February 1970 to take up a post with the State Television and Radio Committee, where he became a chief commentator and host of the propaganda radio program the Voice of Moscow on the North American service of Radio Moscow.[10]

In his Western media appearances Pozner was a charismatic and articulate apologist for some of the Soviet Union's most controversial foreign and domestic policy decisions. He would frequently draw parallels and point out similarities between Soviet and Western policies as well as candidly admitting the existence of certain problems in the USSR. However, while stopping short of unequivocal endorsement and support, he nevertheless rationalized, among other events, the arrest and exiling of Andrei Sakharov, the invasion of Afghanistan, and the shooting down of Korean Air Lines Flight 007, in his 1990 autobiography Parting with Illusions.[13] Later, he wrote that some of the positions he had taken were wrong and immoral.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Posner

Перевод на русский язык отрывка из статьи в англоязычной Википедии:

Познеры намеревались вернуться во Францию, но Познеру-старшему было отказано во французской визе после того, как французскому МИДу было сообщено о том, что он является "подрывным элементом" и шпионом. Семья переехала в 1948 году в советский сектор Берлина, где Познеру-старшему предложили должность в организации "СовэкспортФильм", международном дистрибьюторе советских фильмов. Одно время Познер-младший утверждал, что он остался в Нью-Йорке, где учился в Колумбийском колледже с 1950 года по декабрь 1953 года; однако в Колумбийском колледже не обнаружилось никаких записей о его присутствии там. [5] [мертвая ссылка] В настоящее время он рассказывает об учебе в военной средней школе в Берлине, управлявшейся советской военной администрацией...

В 1952 году семья Познеров переехала в Москву. [8] В 1953 году младший Познер поступил на факультет биологии и почвоведения МГУ по специальности "физиология человека". Окончил его в 1958 году.

Познер начал свою карьеру в качестве, это его собственная цитата: "так сказать, журналиста" в дезинформационном отделе КГБ [9].

(Добсон, Элизабет (1999). "Советская пропагандистская машина". Красные файлы. Эпизод V. Система общественного вещания. Интервью с Владимиром Познером, российским телевизионным комментатором. Загружено 2013-12-13. "Когда я начал работать в Агентстве печати "Новости" (АПН), я работал в отделе, который назывался Отдел политических публикаций. Это была моя первая работа, так сказать, журналиста ... [Э]тот отдел был фактически отделом КГБ... ...Я работал в отделе, производившим дезинформацию").

В 1961 году ему предложили должность старшего редактора в англоязычном журнале "Soviet Life". В 1967 году он перешел в родственное издание "Спутник", оставив его в феврале 1970 года, чтобы занять должность в Государственном комитете по телевидению и радио, где он стал главным комментатором и ведущим пропагандистской радиопрограммы "Голос Москвы" в северо-американском отделе "Радио Москвы". [10]

В своих выступлениях в западных СМИ Познер был харизматичным и красноречивым апологетом некоторых наиболее противоречивых решений внешней и внутренней политики Советского Союза. Он часто проводил параллели и указывал на сходство между советской и западной политикой, а также искренне признавал существование определенных проблем в СССР. Однако, несмотря на недвусмысленное одобрение и поддержку, он тем не менее оправдывал в своей автобиографии 1990 года "Расставание с иллюзиями", в частности: арест и высылку Андрея Сахарова, вторжение в Афганистан и сбитие рейса 007 Korean Air Lines. [13] Позже он написал, что некоторые из занимаемых им позиций были неверными и аморальными.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Posner

П.С. Юлий Гусман:

Мы тогда решили – нужен ведущий. И тут Иосиф вспомнил, что в отделе Иновещания есть один парень, сын крупного советского разведчика с блестящим и родным для него английским языком. Так на третьем мосту и появился приятный молодой мужчина, действительно превосходно знавший английский язык и который, на мой режиссерский взгляд, здорово провел телекосмическую встречу с США. Это был Володя Познер.

https://ria.ru/20071029/85788741.html

