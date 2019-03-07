"Початок великої війни": в Росії виправдали військову агресію на кордоні

Перехоплення російським винищувачем Су-27 літака-розвідника RC-135 США над Балтійським морем може бути сигналом для початку великої війни.

Таку думку виданню "НСН" висловили російські експерти, вказавши, що цей інцидент із літаком – поганий знак для Росії.

Зазначимо, що межі повітряного простору Росії не були порушені, проте нічого хорошого в цьому немає, заявив колишній військовий льотчик, майор ВКС РФ у відставці Віталій Соколовський. Він порівняв цю НП із "передднем початку Великої Вітчизняної війни".

"Самі собою розвідувальні літаки, які кружляють біля наших кордонів, це вже ненормально. Хоч один, хоч п'ятдесят. Одразу хочеться запитати, що вони розвідують і для чого? А якщо згадати Велику Вітчизняну війну, то десь у 1938 році німецькі літаки періодично літали вздовж наших кордонів, залітали за них, мотивуючи це тим, що загубилися. А в підсумку через три роки почалася війна", – зазначив Соколовський.

Таку ж думку висловив член-кореспондент Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сивко, виправдовуючи агресію РФ на кордоні. Експерт припустив, що світ готується до війни, тому такі дії російського винищувача виправдані.

Російські СУ-27

"Просто ведеться безперервна розвідка нашого кордону. Йде повномасштабна безпосередня підготовка до можливої війни. Наш повітряний простір і територіальні води сягають 12 миль, тобто, десь 22 кілометри. На дальність системи розвідки – це десь до п'ятисот кілометрів – вони можуть вести спостереження нашої території. А взагалі це пов'язане з тим, що світ наближається до війни, великої війни", – підкреслив Сивко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у небі над Балтикою "зіткнулися" літаки США і Росії.

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