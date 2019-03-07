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"Початок великої війни": в Росії виправдали військову агресію на кордоні

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Перехоплення російським винищувачем Су-27 літака-розвідника RC-135 США над Балтійським морем може бути сигналом для початку великої війни.

Таку думку виданню "НСН" висловили російські експерти, вказавши, що цей інцидент із літаком – поганий знак для Росії.

Зазначимо, що межі повітряного простору Росії не були порушені, проте нічого хорошого в цьому немає, заявив колишній військовий льотчик, майор ВКС РФ у відставці Віталій Соколовський. Він порівняв цю НП із "передднем початку Великої Вітчизняної війни".

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"Самі собою розвідувальні літаки, які кружляють біля наших кордонів, це вже ненормально. Хоч один, хоч п'ятдесят. Одразу хочеться запитати, що вони розвідують і для чого? А якщо згадати Велику Вітчизняну війну, то десь у 1938 році німецькі літаки періодично літали вздовж наших кордонів, залітали за них, мотивуючи це тим, що загубилися. А в підсумку через три роки почалася війна", – зазначив Соколовський.

Таку ж думку висловив член-кореспондент Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сивко, виправдовуючи агресію РФ на кордоні. Експерт припустив, що світ готується до війни, тому такі дії російського винищувача виправдані.

Російські СУ-27

Російські СУ-27

"Просто ведеться безперервна розвідка нашого кордону. Йде повномасштабна безпосередня підготовка до можливої війни. Наш повітряний простір і територіальні води сягають 12 миль, тобто, десь 22 кілометри. На дальність системи розвідки – це десь до п'ятисот кілометрів – вони можуть вести спостереження нашої території. А взагалі це пов'язане з тим, що світ наближається до війни, великої війни", – підкреслив Сивко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у небі над Балтикою "зіткнулися" літаки США і Росії.

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Medved George
Medved George
Дааа! Скоро рашке пиздец!
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Medved George
Medved George
Крым Андрей, Вы всю жизнь живёте в щебне!
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Забралов Ник
Забралов Ник
Імперія зла.... і шо від неї можна чекати, крім зла?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Забралов Ник, тебе не надо ничего ждать. Как толькло большие ддяди решат схлеснуться, увидишь. И первой страной, которую начнут превращать в щебень, будет Дуркаина.
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