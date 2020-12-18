Я категоричний противник усіляких розмов про дострокову відставку Путіна, про його хворобу тощо. Нічого цього немає. Принаймні, немає жодних ознак того, на підставі чого можна зробити такі прогнози.

Путін добровільно від влади не піде, це абсолютно очевидно. Тому що відхід від влади означає його смерть не лише політичну, але й фізичну. Або, принаймні, тривале тюремне ув'язнення. А у Путіна, абсолютно очевидно, інші плани на життя.

Тому йдеться про вмирання путінського режиму. На мій особистий превеликий жаль, це вмирання, цілком можливо, буде синхронно з вмиранням країни.

Я не буду грати в Нострадамуса або в бабусю Вангу і називати конкретні терміни, це не мій жанр. Але ознаки розпаду країни, державності очевидні і численні.

Це деградація державної структури. Це те, що розкрилося в розслідуванні щодо отруєння Навального, це ситуація загалом з економікою країни.

Це коли вищі посадовці несуть абсолютну ахінею – що висловлювання Толстого щодо України, що висловлювання Никонова щодо Казахстану. Це все ланки одного ланцюга. Це повна деградація людей, які не контролюють свої мовні потоки, які не контролюють своїх підлеглих.

Йдеться про завершальний етап путінізму, а не про те, що щось відбувається зі здоров'ям Путіна і про те, що він кудись збирається. Нікуди він не збирається.

Я не медик, і тим більше, дякувати богу, не особистий лікар Путіна, але симптомів його хвороби, про які говорять деякі кремленологи, я особисто не спостерігаю. Я бачу цілком здорову літню людину, яка ще цілком в змозі діяти. І діяв би, якби не його власна політика, що знищує країну, якою він намагається керувати.

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