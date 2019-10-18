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18 жовтня • оновлено в 17:50
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Почала задихатися: в Росії на борту літака трапилася смертельна НП з дитиною

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Однорічна дитина померла на борту літака Airbus A330 російської компанії "Аерофлот" рейсом "Пхукет-Москва".

Про це в п'ятницю, 18 жовтня, з посиланням на джерело в екстрених службах повідомляє Life. За попередніми даними, батьки і малюк – громадяни Ізраїлю.

Відзначається, що дитині стало погано і вона почала відчувати задуху. У зв'язку з цим літак вирішили екстрено посадити в аеропорту Казані.

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У Росії на борту літака померла дитина

У Росії на борту літака померла дитина

Відразу після приземлення на борт літака піднялися лікарі, проте вони не змогли врятувати малюка. Точна причина смерті поки не встановлена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії здійснив екстрену посадку літак, який прямував із Москви до Грозного через смерть 2-місячної дитини на борту.

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Росія
Теги
Новини Росії літак
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