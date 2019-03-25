"Побував у пеклі": в Росії горе-матір познущалася над маленькими дітьми

У російському Кірові поліція врятувала п'ятьох дітей, яких мати залишила в замкненій квартирі на добу без нагляду.

Про це повідомляє прес-служба УМВС по Кіровській області. Поліції, яка прибула за викликом сусідів, довелося зламати двері в оселю.

"У квартирі були виявлені п'ятеро дітей у віці від 9 місяців до 9 років, які були самі. За рішенням медиків двоє молодших поміщені в лікувальний заклад, інші – в соціально-реабілітаційний центр", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація Эксперт

Було встановлено, що мати дітей навмисно закрила їх в квартирі і пішла випивати до знайомих. За цим фактом проводять перевірку співробітники органів внутрішніх справ. За її результатами буде вирішено питання про притягнення жінки до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків і залишення дітей у небезпеці.

За розповідями сусідів, жінка зловживала алкоголем і вже не перший раз була помічена за неналежним вихованням дітей. У квартирі, за їхніми словами, панувала антисанітарія.

"Повернувшись додому, чоловік сказав: "Я побував у пеклі". В квартирі скрізь бруд і бардак. Всі діти худі, замурзані, одна — гола, та, що в колисці, – сильно кричить. Дорослих у квартирі немає!" – розповіла виданню "PROГород" жінка, чоловік якої побував у згаданому житлі.

Стало відомо також, чому раніше ніхто не міг притягнути горе-матір до відповідальності.

"Жінка заздалегідь дізнавалася про прихід соціальних служб і купувала продукти, а також одягала дітей у хороші речі. Мабуть, тому і не забирали, що не було підстав. А так вона веде асоціальний спосіб життя, п'є. Усі діти від різних чоловіків. Кажуть, зараз ще і шостим вагітна", – розповіли сусіди.

Уточнюється, що жінка перебуває на обліку в комісії у справах неповнолітніх і інших органах системи профілактики протягом двох років. За словами самої жінки, це був перший випадок, коли вона вирішила піти з дому вночі, залишивши дітей без нагляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві в квартирі, заваленій сміттям, знайшли дівчинку-мауглі.

У Кірові також сталася трагедія з трирічною дитиною – дівчинку заморила голодом рідна мати.

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