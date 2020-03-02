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2 березня • оновлено в 11:26
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Побиття Петрова і Городецького в Москві потрапило на відео

1.6т
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Причиною побиття скандальних блогерів Андрія Петрова і Дмитра Городецького в Москві 2 березня стала гучна музика. Момент конфлікту блогерів з сусідом потрапив на відео.

Як розповів Петров, до них в квартиру постукав сусід з проханням зробити музику тихіше і після словесної перепалки йому заляпали обличчя з балончика, передає "Харків 1654" в Telegram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами блогера, після перепалки з сусідом, вони з Городецьким продовжили збиратися в клуб. На 1 поверсі будинку, їх вже чекав сусід і разом з ним був Арслан Хасавов.

Колотили по голові: з'явилося відео побиття скандальних блогерів у Москві

Скріншот

"Арслан мені сказав, що вже викликав на мене поліцію і зараз мене затримають, я ніяк не прореагував на його стогони і пройшов просто повз. У цей момент він хапає мене за руку і позбавляє можливості пересування. Я зробив йому зауваження тричі з проханнями звільнити мене , почав виривати свою руку, на що він відреагував почавши притискати мене до стіни, що можуть підтвердити камери з під'їзду. З метою самозахисту я забризкав йому обличчя перцевий балон, вибіг з під'їзду, а Дімі вибігти не вдалося і він залишився всередині з Арсланом і двома охоронцями", – розповів Петров.

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

Після цього, за словами блогера, Арслан накинувся на Городецького і почав його бити по обличчю.

"Дімина кров на підлозі, він весь у гематомах, я в ударах і з пошкодженим пальцем, причому все відображено на відео. І що в результаті? В результаті Арслан Хасавов, син заарештованого за шантаж минулої осені відомого адвоката заявляє, що три блогера побили його бідного ногами", – сказано в повідомленні.

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

Пізніше в Telegram-каналі Дмитра Городецького з'явилося відео його побиття. На кадрах видно, як молоду людину б'є інша, при цьому охорона під'їзду зупинити конфлікт не намагалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві (Росія) побили скандальних блогерів Андрія Петрова і Дмитра Городецького.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Надо было еще обоссать..
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Ну и чо? П и д а р а м маленько мордашку почистили. И поделом.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Не понял это что???Путинская молодежь...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ибрагимов Золтан, нет,Навалята..
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