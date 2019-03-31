Побила скакалкою і відрізала вухо: в Росії мати жорстоко понівечила дитину

У Зеленограді (адміністративний округ Москви) 46-річна мати побила 12-річного сина скакалкою і відрізала йому частину вуха будівельним ножем.

Про це повідомляється на сайті Головного слідчого управління СК РФ у місту Москві. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Увечері 27 березня 2019 року звинувачена, перебуваючи в житловому будинку, розташованому в Зеленограді, на ґрунті особистих неприязних відносин до свого малолітнього сина 2007 року народження, які виникли раптово, завдала множинні удари скакалкою, а потім будівельним ножем частково ампутувала синові праву вушну раковину", – встановили слідчі.

Ілюстрація Ukranews.com

Каліцтва, завдані дитині, помітили в школі, оскільки хлопчик два дні не знімав головного убору. Виявивши тілесні ушкодження, адміністрація школи повідомила про це правоохоронцям.

Проти горе-матері відкрили кримінальну справу за п.п. "б, з" ч. 2 ст. 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю щодо малолітнього із застосуванням предметів, використовуваних як зброя).

Відзначається, що дитина перебуває в центрі підтримки сім'ї та дитинства "Зеленоград". Жінку ж взяли під варту до кінця розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві мати одягла мішок на голову шестирічного сина і покинула його в лісі.

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