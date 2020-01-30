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31 січня • оновлено в 02:55
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"Побачиш – убий!" У Петербурзі кинули за ґрати повсталих проти Путіна: подробиці

1.7т
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У Петербурзі чоловіків взяли під варту за виготовлення трафарету у вигляді зображення президента Росії Володимира Путіна з написом "побачиш-убий" і нанесення зображень на фасади будівель.

Двох звинуватили в публічних закликах до терористичної діяльності, повідомили в об'єднаній пресслужбі судів Санкт-Петербурга. Відзначається, що підозрювані свою провину не визнали.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

"Розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на вчинення публічних закликів до здійснення терористичної діяльності, за допомогою Інтернету вступило в змову з Парпіевим, запропонувавши останньому за 5 000 рублів виготовити трафарет у вигляді зображення Президента РФ і напису "побачиш-убий", після чого за допомогою фарби та трафарету нанести вказане зображення на фасади невстановленої кількості будівель в СПб. Парпієв погодився і залучив Ішматова. Не пізніше 15:30 27.01.2020 співучасники нанесли зображення на 6 будівель", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський опозиціонер Олександр Риклін переконаний, що новому лідеру Російської Федерації, який змінить Володимира Путіна, доведеться або "заганяти країну в зовсім лютий сталінізм", або ініціювати великі демократичні перетворення.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Восставшие против Путина"... Два дeбилa с баллонами
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2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иванович Василий, о чем с вами можно дискутировать, если вы всерьёз пишете тут о шаманах и позволяете себе такую пошлость, как упоминание "Ольгино", что стало уже просто неприличным для умного человека
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0
Иванович Василий
Иванович Василий
Кристина Стефанова, изгоняющего шамана - третьим тогда предлагаете считать? То есть, для Кристины Стефановой, получается, разницы нет, что ли, как они восстают? Оригинальная логика у ольгинской дамы!...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Рашка это просто гнилая клоака где вообще ничего нельзя и там нет людей там один скот которым управляет карлик и ко)))))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Николаев Олег, Путин кровавый карлик и гей его Медведев епет в опу и Путина нужно если увидел убить)))ну давай посади меня))))))))
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1
Николаев Олег
Николаев Олег
Артеллерист Моня, Рашка - это когда Артиллериста Моню в жoпу ипут.
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0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Интересно, на сколько лет потянет такое в США, за призыв убить президента?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сиромашенко Алекс, там президент это не как у вас пу царь и бог и может просто убить любого Руцкого и ему абсолютно ничего не будет там президент и там не как у вас стадо лохов и терпил с которыми все можно делать там налогоплатильщик )))вот вам и разница)))там за такое не садят))))там демократия))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сиромашенко Алекс, к стати там это в порядке вещей вон трампу такое кричали люди а в буша кидали туфлями и ничего
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