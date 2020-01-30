"Побачиш – убий!" У Петербурзі кинули за ґрати повсталих проти Путіна: подробиці

У Петербурзі чоловіків взяли під варту за виготовлення трафарету у вигляді зображення президента Росії Володимира Путіна з написом "побачиш-убий" і нанесення зображень на фасади будівель.

Двох звинуватили в публічних закликах до терористичної діяльності, повідомили в об'єднаній пресслужбі судів Санкт-Петербурга. Відзначається, що підозрювані свою провину не визнали.

Володимир Путін ТАСС

"Розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на вчинення публічних закликів до здійснення терористичної діяльності, за допомогою Інтернету вступило в змову з Парпіевим, запропонувавши останньому за 5 000 рублів виготовити трафарет у вигляді зображення Президента РФ і напису "побачиш-убий", після чого за допомогою фарби та трафарету нанести вказане зображення на фасади невстановленої кількості будівель в СПб. Парпієв погодився і залучив Ішматова. Не пізніше 15:30 27.01.2020 співучасники нанесли зображення на 6 будівель", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський опозиціонер Олександр Риклін переконаний, що новому лідеру Російської Федерації, який змінить Володимира Путіна, доведеться або "заганяти країну в зовсім лютий сталінізм", або ініціювати великі демократичні перетворення.

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