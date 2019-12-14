По-звірячому знущалися: в Росії через тортури дитині вросла в ноги гречка

В Омську пара карала дитину тортурами за те, що він повертався пізно додому зі школи і прогулянки. Хлопчика били, морили голодом і ставили колінами на гречку.

Через тортури, які тривали від півгодини до дев'яти годин, у дитини в ноги вросла крупа. Про це повідомляє НТВ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що мати дитини не думала заважати своєму співмешканцю і схвалювала такі методи "виховання". Про знущання над дитиною стало відомо після того, як він втік до сусідів після чергового "уроку" батьків.

Чоловік перебуває під вартою, а мати хлопчика - під підпискою про невиїзд. Парі загрожує до семи років ув'язнення.

Дитина вже зробили операцію, йому видалили шкіру і гречку, яка вросла в ноги.

У Росії через тортури дитині вросла в ноги гречка НТВ

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