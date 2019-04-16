По-звірячому вбив вагітну: в Росії запроторили за грати друга Гіркіна

У російському Ростові "комбата 7-ї бригади ДНР", зрадника України Юрія "Мачете" Свиридова засудили до 13 років позбавлення волі за звіряче вбивство вагітної терористки Анастасії Ткачової в 2017 році.

Про це повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Суд у справі "Мачете" відбувся 16 квітня.

"Вирок – 13 років суворого режиму. Від останнього слова він відмовився, він апеляції теж", – розповіли в мережі.

Юрий Свиридов facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Юрій Свиридов

Відзначимо, Свиридов є добрим другом екс-ватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

Про вбивство терористки Ткачової в Горлівці стало відомо в жовтні 2017 року. При цьому жінка була на пізньому терміні вагітності.

Убита найманка Ткачова facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Убита найманка Ткачова facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Незабаром з'ясувалося, що 32-річну росіянку згвалтував і застрелив її командир – Юрій "Мачете" Свиридов.

Він був затриманий на Донбасі в березні 2018 року.

"Правоохоронці ДНР" провели низку облав і арештів "ветеранів ополчення", які мали зв'язки з раніше затриманим "польовим командиром" бойовиків Свиридовим. У їхні руки потрапили десять терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський найманець Федір Філоненко, який приїхав убивати українців на Донбас, був знищений своїм же земляком.

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