Ндяяя.... На часах 1.40 ночи. На Первом канале трут историю с луцким террористом. Она счастливо закончилась еще позавчера, но они продолжают ее тереть. Там смешно, что их украинские эксперты, которые все 6 лет войны обслуживали эти шоу "оппозиционной проукраинской позицией", теперь заделались репортерами и ведут свои репортажи для "коллег", с которыми они за эти годы сроднились, из Луцка. Там в Луцке уже следов нет от спецоперации, а они все ведут. Кормят тех, кто кормит их.

При этом в России, если судить о событиях в ней по этим ток-шоу, ничего существенного не происходит. Несколько дней назад в разгар протестов в Хабаровске политическое ток-шоу 60 минут дважды (!!) в течение дня обсуждало всякого рода гарасменты в либеральной тусовке. И днем, и вечером, в эти шоу (в разных нарядах) являлась звезда по имени Леся Рябцева, которая прежде в интервью BBC жаловалась на приставания Алексея Венедиктова, а теперь она обвиняла уже в изнасиловании Илью Яшина (13.00), а потом в шебуршениях в ее туловище яшинского товарища по имени Артем (19.00), а потом стоящий рядом с ней журналист-международник из приличного казалось бы издания делился воспоминаниями о сомнительном с точки зрения сексуального поведения Павле Лобкове, и это были банные воспоминания! Они ходили в баню эстонского посольства в 90-е годы!

- Человек сходил с мужиками в парилку, увидел обнаженные мужские тела и это стал совершенно другой Паша! - стучал международник. - Он стал такие разговоры вести! Ну нам мужикам просто противно, мы такие вещи не обсуждаем, мы сидим пиво пьем, закусываем...

- Ну что например он вам говорил? - интересовался ведущий Евгений Попов.

- Например, чем эстонский член отличается от киргизского! Вот после этого...

- Но это не гарасмент! - хохотал Попов.

Однако журналист был серьезен:

- Вот после этого один из нас ему сказал: "Паша, ты реально... замучил". Это было сказано настолько убедительно, что Паша тут же вернулся в свое прежнее состояние, так, как будто он не видел голых мужиков, и дальше вел себя безупречно, - констатировал международник.

Лобков и баня. В политическом шоу. На миллионную аудиторию. Это как здрасьте.

Дегтярев и баня - это конечно же табу. Хотя разговоров про Дегтярева и баню по стране больше, чем про Лобкова и баню. Это вовсе не значит, что такие разговоры нужно нести в эфир. Но их и не дадут понести в эфир. А про Лобкова - дадут. С огромной радостью. Хотя Лобков с его баней это воспаленный удел одного отдельно взятого журналиста-международника, в отличие от "всероссийской" бани Дегтярева.

Луцк - да! Леся - да! Лобков в бане - да! Лишь бы не Хабаровск.

Выбор федерального ТВ.

Такие грязные

Что знаете, Хабаровск, пусть уж лучше молчат про вас, чем говорят.