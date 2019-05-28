По Путіну завдали удару – Яшин

Рейтинг довіри громадян Росії до свого президента – Володимира Путіна – пробив історичне дно. На позначці 31,7% його зафіксували соціологи Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ). Всього за один рік російський лідер втратив більше 15% (тоді йому довіряло 47,4% опитаних).

Це особиста проблема Путіна? Що взагалі відбувається? Чи означає це, що його владі загрожує серйозна небезпека? На ці запитання в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL відповів російський політик Ілля Яшин.

- Чи вважаєте ви, що це можна назвати особистою проблемою першої особи країни?

- Це не особиста проблема, а системна проблема.

- У чому її причина?

- Вона пов'язана з тим, що, очевидно, проходить ефект після кримської історії. Після того, що сталося, була помітна хвиля згуртування навколо Путіна, вона багато в чому замішана на активізації пропаганди, на військовій істерії.

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Звісно, такі речі не проходять даром. Нескінченно пожинати плоди цієї авантюри, звичайно, неможливо. І зараз люди поступово починають згадувати про внутрішні проблеми, про соціальне становище, про економіку. І, зрозуміло, виникають питання до влади.

Володимир Путін в спортивному комплексі "Олімпійський центр синхронного плавання Анастасії Давидової" Офіційний сайт президента РФ

А до Путіна недовіра виросла в зв'язку з грубим порушенням його обіцянки, яку він багаторазово озвучував у зв'язку з підвищенням пенсійного віку. Багато років на протязі всієї своєї президентської кар'єри Путін говорив про те, що він не допустить підвищення пенсійного віку. Тепер він своїми руками це зробив.

Це сильний удар по його репутації, по його авторитету і по рівню довіри населення. Тому люди розчаровані.

- Наскільки ситуація розчарування народу в лідері небезпечна для самого лідера, для його влади?

- Складно давати такі оцінки. Незважаючи на падіння довіри, у Путіна є серйозні важелі для утримання ситуації. За ці роки сформований величезний силовий ресурс, є певний економічний запас міцності. Тому очікувати, що завтра Путін втече з Кремля в жіночій сукні, напевно, не варто.

Але проблема носить системний характер. Росія – країна, де такі речі рано чи пізно даються взнаки. Сьогодні ми фіксуємо недовіру, а через певний час побачимо плоди цієї недовіри в тій чи іншій формі – або на виборах, або на вулиці, або якось іще.

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- Ви вірите в зміну влади в Російській Федерації в 2024 році, коли президентська каденція Путіна добіжить кінця?

- Мені здається, зараз зарано про це говорити. Я на це розраховую. Але давати якісь прогнози за кілька років – дуже рано.

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