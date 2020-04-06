Плюс 954 за добу! У Росії різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

У Росії за добу лабораторно підтвердили 954 нових випадки зараження коронавірусом у 49 регіонах. Станом на 6 квітня загалом у країні хворобу діагностували у 6343 осіб.

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Інформацію озвучив оперативний штаб по боротьбі з COVID-19. Про це повідомляє ngs55.ru.

Зазначається, що 406 осіб одужали (плюс 51 за добу), а 47 інфікованих загинули, до того ж двоє за останню добу – жителі Комі та Підмосков'я.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавирусної інфекції COVID-19 – 954 у 49 регіонах", – йдеться в повідомленні штабу.

Так, 591 новий випадок виявлений у Москві, 82 – в Підмосков'ї, 35 – у Петербурзі, 31 – в Республіці Комі.

Водночас у країні залишилося тільки чотири регіони, які не зачеплені пандемією: нині офіційно коронавірус не зафіксований у Тиві, Ненецькому автономному окрузі, на Чукотці та в Республіці Алтай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головлікар інфекційної лікарні в московській Комунарка Денис Проценко, який був інфікований коронавірусом і водночас контактував із президентом РФ Володимиром Путіним, розповів про нестандартні прояви COVID-19 у Росії.

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