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6 квітня • оновлено в 11:32
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Плюс 954 за добу! У Росії різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

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У Росії за добу лабораторно підтвердили 954 нових випадки зараження коронавірусом у 49 регіонах. Станом на 6 квітня загалом у країні хворобу діагностували у 6343 осіб.

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Інформацію озвучив оперативний штаб по боротьбі з COVID-19. Про це повідомляє ngs55.ru.

Зазначається, що 406 осіб одужали (плюс 51 за добу), а 47 інфікованих загинули, до того ж двоє за останню добу – жителі Комі та Підмосков'я.

Плюс 954 за добу! У Росії різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавирусної інфекції COVID-19 – 954 у 49 регіонах", – йдеться в повідомленні штабу.

Так, 591 новий випадок виявлений у Москві, 82 – в Підмосков'ї, 35 – у Петербурзі, 31 – в Республіці Комі.

Водночас у країні залишилося тільки чотири регіони, які не зачеплені пандемією: нині офіційно коронавірус не зафіксований у Тиві, Ненецькому автономному окрузі, на Чукотці та в Республіці Алтай.

Плюс 954 за добу! У Росії різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, головлікар інфекційної лікарні в московській Комунарка Денис Проценко, який був інфікований коронавірусом і водночас контактував із президентом РФ Володимиром Путіним, розповів про нестандартні прояви COVID-19 у Росії.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
кто с сруских будет последним уходить с крыма и бамбаса - пособирайте бутылки и выключите свет
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
1000 сруских, только официально, в реале там +10000 в день. срусские свиньи нечистоплотные, привыкли жить в грязи и нищете
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Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
Говорил, же, лаптеногим чуханам, задницы мойте! А они никогда их не мыли и сейчас не хотят!
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