Плюс 2500 за добу! Росія увірвалася в топ-15 країн антирейтингу щодо коронавірусу

Марина Ліснічук Новини Росії 11:39, 13.04.2020 Оновлено: 12:08, 13.04.2020

У Росії всього за добу кількість випадків зараження коронавірусом зросла на 2558, у результаті чого країна побила черговий антирейтинг щодо інфікування COVID-19.

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За даними оперативного штабу щодо боротьби із захворюванням, загальна кількість хворих у країні становить 18 тис. 328 осіб. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що нові епізоди виявлені в 62 регіонах РФ. Найбільше у столиці – 1355. А також у Московській області – 495, Петербурзі – 121, Тверській області – 44 та у Краснодарському краї – 41 новий пацієнт.

У Росії різко зросла кількість хворих на коронавірус

Водночас кількість летальних випадків внаслідок ускладнень від COVID-19 у Росії виросла до 148. За останню добу там померли ще 18 осіб.

Тоді як видужати за останні 24 години вдалося 179 пацієнтам, загалом коронавірус там побороли 1470 людей.

Карикатура "Путінський шашлик"
twitter.com/PetrenkoAndryi
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї б'ють на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.

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