Племінниці відомого кінокритика в Росії заборонили читати доповідь про Голодомор

Племінниці російського кінокритика Антона Доліна не дозволили виступити з доповіддю про Голодомор в Україні. Вчителька назвала цю тему "підступами Заходу".

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook написав батько дівчинки, режисер Олег Долін. Він зазначив, що його старша дочка довго і старанно готувалася.

"Нарила в інтернеті купу документів про закриття цілих областей, де люди були приречені на голодну смерть, про експорт з цих областей зерна ... і про визнання Голодомору європейськими країнами. Одним словом, дитина захопилася темою, дуже серйозно підготувалася і, по-справжньому, в неї занурилася", – написав він.

Доповідь мала відбутися 9 грудня у режимі відеоконференції, проте вчителька не дала їй виступити.

"Вдень мені телефонує у сльозах дочка і каже, що вчителька зупинила її, не давши сказати і кількох речень. Стала пояснювати, що все це підступи Заходу. Що це вороги Росії все вигадують спеціально. І що, все це брехня ...", – додав Долін.

Facebook Олега Долина.

Варто відзначити, що саме 9 грудня світ відзначав Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цього злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в Україні пройшов День пам'яті жертв голодоморів і репресій.