Племінник Путіна надумав піти в Держдуму: чим загрожує лідеру РФ

Двоюрідний племінник президента Росії Володимира Путіна, підприємець Роман Путін має намір створити партію на базі руху "Люди дела" і піти в політику.

Чоловік заявив про бажання балотуватися в Державну думу РФ, пише "Коммерсантъ" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами племінника Путіна, основною метою його партії є проходження в парламент. До ради руху він взяв ректорку Московського інституту сучасного академічної освіти Ларису Астаніну, президента Федерації тхеквондо (ІТФ) Росії Лазос Цілфідіса, підприємців і юристів.

Племінник Путіна надумав піти в Держдуму lenta.ru

За розповідями підприємця, партія має намір сфокусуватися на зниженні податкового навантаження для представників малого бізнесу, боротьбі з монополістами і торговими мережами. Крім того, Путін збирається домогтися зниження податків і надання дешевих кредитів.

При цьому, Путін заявив, що поки не звертався до свого іменитого родичу, проте члени партії готові за необхідності поспілкуватися з адміністрацією президента. "Думаю, що знайдемо порозуміння", – зазначив він.

Племінник Путіна надумав піти в Держдуму kurer-sreda.ru

Як помітив політолог Олександр Пожалов, "Люди дела" можуть зашкодити іміджу російської влади. За його словами, плани когось із далеких родичів президента створити свою партію за місяць до голосування за поправки до Конституції можуть призвести до дискусій про незмінність влади.

Племінник Путіна надумав піти в Держдуму Областная Рязанськая газета

Батьком Романа Путіна є Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії. Роман працював у ФСБ, після чого займав пост радника мера Рязані з безпеки. Покинувши держслужбу, він займався консультаціями великих фінансово-промислових груп і губернаторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що якщо народ Росії того захоче, він буде президентом і після 2024 року.

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